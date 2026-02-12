Белорусы остались без медалей по итогам гонок преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

Белорусские спортсмены остались без медалей по итогам гонок преследования на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У девушек лучшей среди соотечественниц стала наша Динара Смольская. Землячка допустила три осечки на огневых рубежах и финишировала пятой. Ксения Воробей заняла 14-е место, Елена Кулак показала 16-е время. Остальные расположились за пределами первой двадцатки. Победу одержала россиянка Наталья Шевченко.

В аналогичной дисциплине у мужчин Максим Воробей замкнул шестерку сильнейших. Он отправился на дистанцию 10-м, допустил две неточности на стрельбище, неплохо отработал ногами и в итоге попал в цветочную церемонию. Лидер нашей национальной команды и общего зачета – Антон Смольский занял 10-ю позицию. Дмитрий Лазовский – 14-й, Никита Лобастов – 20-й. Пальма первенства досталась Кариму Халили.

13 февраля у биатлонистов день отдыха, в субботу спортсмены разыграют медали в гонках с массовым стартом, а завершит программу этапа – командный спринт в воскресенье.