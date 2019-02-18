«Увидела вживую кумиров. Это очень круто»: болельщики об атмосфере «Гонки легенд» в Раубичах

Новости Беларуси. Внимание спортивных болельщиков всего мира 18 февраля приковано к белорусским Раубичам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Внимание спортивных болельщиков всего мира 18 февраля приковано к белорусским Раубичам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И в этом нет ничего удивительного. Для участия в «Гонке легенд», которая также является своеобразным открытием чемпионата Европы по биатлону, на одной трассе собрались звезды мирового биатлона – Бьорндален, Домрачева, Скардино, Бергер, Оберхофер и многие другие. Основные состязания уже позади, началась церемония награждения победителей.
Но и это еще не все. Сегодня в Раубичах – проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта. В эпицентре событий находится корреспондент СТВ Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, СТВ:
Элита мирового биатлона в Раубичах. Сегодня с «Гонки легенд» стартовал чемпионат Европы. Напоминаем, «Гонка легенд» – это инициатива Дарьи Домрачевой. Именно она предложила проводить это мероприятие. Сегодня на трибунах был аншлаг, все билеты были раскуплены задолго до начала соревнований. Это 5000 зрителей на трибунах и порядка 2000 мест вдоль трасс.
Подробности в видеоматериале
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