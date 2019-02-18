Прямой эфир

«Я помню до сих пор этот день»: Сергей Чепиков поделился воспоминаниями на «Гонке легенд»

18 февраля 2019 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чтобы принять участие в «Гонке легенд», на одной трассе в Раубичах собрались звезды мирового биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я помню до сих пор этот день»: Сергей Чепиков поделился воспоминаниями на «Гонке легенд»-1

Сергей Чепиков, двукратный олимпийский чемпион по биатлону:
Настроение хорошее, чувствуется поддержка белорусских зрителей. И не только белорусских, видимо.

Очень приятно выступать на той трассе, на которой я выступал в 1991 году в последний раз на чемпионате мира. Я помню до сих пор этот день. Мы заняли первые четыре места. А потом снег растаял…

Я думаю, на этом чемпионате Европы он не растает, и наши выступления будут удачными.

«Увидела вживую кумиров. Это очень круто»: болельщики об атмосфере «Гонки легенд» в Раубичах

# Биатлон # Сергей Чепиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»
18 февраля 2019 17:48

Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»

Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева на «Гонке легенд»: «Здорово, что нас так поддерживали болельщики»
18 февраля 2019 17:32

Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева на «Гонке легенд»: «Здорово, что нас так поддерживали болельщики»

«Увидела вживую кумиров. Это очень круто»: болельщики об атмосфере «Гонки легенд» в Раубичах
18 февраля 2019 17:12

«Увидела вживую кумиров. Это очень круто»: болельщики об атмосфере «Гонки легенд» в Раубичах