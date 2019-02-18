«Я помню до сих пор этот день»: Сергей Чепиков поделился воспоминаниями на «Гонке легенд»

Новости Беларуси. Чтобы принять участие в «Гонке легенд», на одной трассе в Раубичах собрались звезды мирового биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чепиков, двукратный олимпийский чемпион по биатлону:

Настроение хорошее, чувствуется поддержка белорусских зрителей. И не только белорусских, видимо.

Очень приятно выступать на той трассе, на которой я выступал в 1991 году в последний раз на чемпионате мира. Я помню до сих пор этот день. Мы заняли первые четыре места. А потом снег растаял…

Я думаю, на этом чемпионате Европы он не растает, и наши выступления будут удачными.

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