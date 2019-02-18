Придумала, пока ехала в автобусе: девушка из Минска задала лучший вопрос Дарье Домрачевой

Новости Беларуси. Программа официальных мероприятий чемпионата Европы по биатлону стартовала 18 февраля в 14:30 с пресс-конференции и автограф-сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 легенд мирового биатлона отвечали на вопросы победителей республиканского турнира «Снежный снайпер». Организаторы обещали авторам самых интересных вопросов подарки – комплекты лыж – поэтому вопросы были экстравагантные.

Например, у Дарьи Домрачевой спросили, какое было нетрадиционное использование лыж в ее жизни. Все, конечно, посмеялись.

Ну а автором самого интересного вопроса стала девушка из Минска. Она задала, в общем-то, профессиональный вопрос, но при этом поставила в тупик биатлонистов. Она спросила, в каком году и кто стал первым олимпийским чемпионом. Правильно никто не ответил. Мы пообщались с автором этого интересного вопроса:

Дарья Чеховская, участница турнира «Снежный снайпер»:

В автобусе когда ехали, долго думала. Долго думала, решила подумать: кто стал первым олимпийским чемпионом? Попросила помощи у родителей, и мама подсказала.