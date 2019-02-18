Раубичи за полчаса до «Гонки легенд». Рассказываем об атмосфере спортивного праздника

С «Гонки легенд» здесь стартует чемпионат Европы по биатлону. Для участия в Беларусь прибыли несколько десятков известных спортсменов. В звездном списке – Уле-Эйнар Бьорндален, Дарья Домрачева, Ларс Бергер, Карин Оберхофер. Церемония открытия начнется через считанные минуты. Но до официальной части в Раубичах уже произошло много интересного. Все подробности — у Евгения Поболовца. Он выходит на прямую связь со студией. Женя, здравствуйте.