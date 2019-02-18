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Раубичи за полчаса до «Гонки легенд». Рассказываем об атмосфере спортивного праздника

18 февраля 2019 13:32
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Новости Беларуси. Внимание спортивных болельщиков всего мира приковано к белорусским Раубичам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раубичи за полчаса до «Гонки легенд». Рассказываем об атмосфере спортивного праздника-1

С «Гонки легенд» здесь стартует чемпионат Европы по биатлону. Для участия в Беларусь прибыли несколько десятков известных спортсменов. В звездном списке – Уле-Эйнар Бьорндален, Дарья Домрачева, Ларс Бергер, Карин Оберхофер. Церемония открытия начнется через считанные минуты. Но до официальной части в Раубичах уже произошло много интересного. Все подробности — у Евгения Поболовца. Он выходит на прямую связь со студией. Женя, здравствуйте.

Раубичи за полчаса до «Гонки легенд». Рассказываем об атмосфере спортивного праздника-4

Внимание всех спортивных журналистов приковано к Минску. В Раубичах с «Гонки легенд» стартует чемпионат Европы по биатлону.

Раубичи за полчаса до «Гонки легенд». Рассказываем об атмосфере спортивного праздника-7

Программа официальных мероприятий началась в 14.30 с пресс-конференции и автограф-сессии. 20 легенд мирового биатлона отвечали на вопросы победителей турнира «Снежный снайпер».

Подробнее в видеоматериале

# Биатлон # Фотофакт

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