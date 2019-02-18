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Хоккеисты минского «Динамо» обратились к болельщикам после заключительного домашнего матча сезона

18 февраля 2019 12:50
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Новости Беларуси. 17 февраля минское «Динамо» провело заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в «Минск-Арене. Команда встречалась с соперниками из Сочи.

Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей (подробности здесь).

После матча спортсмены поблагодарили своих болельщиков. Видео с трогательными словами хоккеистов было опубликовано на YouTube-канале ХК.

Хоккеисты минского «Динамо» обратились к болельщикам после заключительного домашнего матча сезона-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

«После заключительного домашнего матча сезона-2018/19 игроки минского «Динамо» извинились перед болельщиками и поблагодарили их за сезон», – сказано в описании к видео.

Ролик посмотрели около тысячи раз.

«Спасибо за сезон. Вы самые лучшие», – обратились хоккеисты своим зрителям.

Хоккеисты минского «Динамо» обратились к болельщикам после заключительного домашнего матча сезона-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

В соцсетях болельщики поддержали команду и отметили, что в следующем сезоне она покажет свою мощь.

Настроение заключительного домашнего матча сезона создавала популярная белорусская группа – Naviband, которая исполнила свои хиты.

В сентябре ХК «Динамо-Минск» представил новый музыкальный трек сезона – «На лезвии стали» (читать далнее). 

# Хоккей Беларуси

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