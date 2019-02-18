Хоккеисты минского «Динамо» обратились к болельщикам после заключительного домашнего матча сезона

Новости Беларуси. 17 февраля минское «Динамо» провело заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в «Минск-Арене. Команда встречалась с соперниками из Сочи. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей (подробности здесь). После матча спортсмены поблагодарили своих болельщиков. Видео с трогательными словами хоккеистов было опубликовано на YouTube-канале ХК.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

«После заключительного домашнего матча сезона-2018/19 игроки минского «Динамо» извинились перед болельщиками и поблагодарили их за сезон», – сказано в описании к видео. Ролик посмотрели около тысячи раз. «Спасибо за сезон. Вы самые лучшие», – обратились хоккеисты своим зрителям.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»