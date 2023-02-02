«Уверена в подготовке своих лошадей». Как всадники готовятся к чемпионату страны по конкуру?

Новости Беларуси. В Ратомке стартовал чемпионат страны по преодолению препятствий и Открытые республиканские соревнования. Всего заявилось 150 дуэтов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Растет вид спорта очень хорошо». В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по конкуру.

Своих представителей выставили Минская, Брестская, Гомельская и Гродненская школы, а также частные клубы и лица. В первый состязательный день состоялась квалификация. Также стали известны победители и призеры в четырех конкурах открытого турнира. Анастасия Тиханович, воспитанница РЦОПА, которую готовит Дмитрий Любомиров, выступает сразу на двух стартах и является одной из главных претенденток на чемпионский титул.

Анастасия Т иханович, участница чемпионата Беларуси по преодолению препятствий: Я прыгала по пятилетним лошадям, они показали себя очень достойно. Я очень сейчас довольна. Дальше я буду прыгать больше круги, еще не прыгала. Но сегодня молодые лошади меня очень порадовали. Я волнуюсь, конечно, думаю о конкурентах. Но уверена в подготовке своих лошадей, в своей подготовке. Уверена, что смогу сделать все правильно и может даже победить.

Владимир Краевский, главный судья соревнований:

Радуют перспективные молодые лошади. Действительно появляются, рождается у нас в стране хороший молодняк. И юношеское поколение спортсменов тоже радует. Конкурируют, и конкуренция такая, что по два-три человека, бывает, претендуют на место в сборную.

В программе пятницы, 3 февраля, вновь квалификация в четырех видах высот. Самая низкая – 1 метр, а максимальная – 135 сантиметров.