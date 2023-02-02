Белорусские волейболистки выиграли 10-й матч в сезоне Молодёжной лиги России

Очередную победу в Молодежной волейбольной лиге России одержала наша женская молодежка. На сей раз повержена была команда «Тюмень-Прибой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Битвы как таковой не было. Белоруски полностью владели ситуацией и уложились в три сета. Счет – 25:15, 25:19 и 25:14. Данная виктория стала уже 10-й, добытой в нынешнем розыгрыше. Очередной матч подопечные Артема Горемыкина проведут завтра, 3 февраля. На данный момент мы в таблице 5-е.