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Белорусские волейболистки выиграли 10-й матч в сезоне Молодёжной лиги России

02 февраля 2023 15:30
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Очередную победу в Молодежной волейбольной лиге России одержала наша женская молодежка. На сей раз повержена была команда «Тюмень-Прибой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболистки выиграли 10-й матч в сезоне Молодёжной лиги России-1

Битвы как таковой не было. Белоруски полностью владели ситуацией и уложились в три сета. Счет – 25:15, 25:19 и 25:14. Данная виктория стала уже 10-й, добытой в нынешнем розыгрыше. Очередной матч подопечные Артема Горемыкина проведут завтра, 3 февраля. На данный момент мы в таблице 5-е.

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# Волейбол # Артем Горемыкин # Фотофакт

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