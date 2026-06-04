Новости по тегу #Владимир Краевский

За три дня участники поспорят за 8 квалификационных трофеев, а в заключительный день турнира будет разыгран главный Кубок и чемпионский титул. Также данный старт будет являться отборочным в формировании команды на этап Кубка мира. Эти соревнования пройдут в Раубичах с 1 по 6 июля.
В четверг ребята поспорят за командный трофей, а завершатся соревнования 28 ноября. Данный старт – последний в 2025 году и по итогам сезона тренерский штаб сформирует сборную для дальнейших выступлений, в том числе и выездов на международные турниры.
Троеборцы завершили сезон весьма успешно, тренерский штаб делает большие ставки на подрастающее поколение.
Впереди еще два вида программы. Кросс по пересеченной местности, но юные конники проходят его в манеже, и конкур, который и определит сильнейшего как в личном зачете, так и в командном.
Троеборье – один из самых красивых и сложных видов конного спорта. Для него необходима четко выверенная подготовленная трасса, а спортсмены и лошади должны обладать необходимым уровнем подготовки. В первый день наездники демонстрировали манежную езду.
Наравне с профессионалами показывают мастерство и любители. Такие турниры – прекрасная возможность заявить о себе. Приезжают желающие со всех уголков Беларуси.
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