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Новости по тегу #Владимир Краевский

За награды ведут борьбу 176 пар! Ратомка принимает Кубок Беларуси по конкуру памяти Льва Доватора
04 июня 2026 20:29

За награды ведут борьбу 176 пар! Ратомка принимает Кубок Беларуси по конкуру памяти Льва Доватора

В Ратомке стартовала спартакиада детско-юношеских школ по выездке
26 ноября 2025 20:25

В Ратомке стартовала спартакиада детско-юношеских школ по выездке

Спартакиадой СДЮШОР и соревнованиями по троеборью завершился сезон белорусских конников
10 октября 2025 18:45

Спартакиадой СДЮШОР и соревнованиями по троеборью завершился сезон белорусских конников

25 юных конников определят сильнейших на Республиканской спартакиаде СДЮШОР по троеборью
07 октября 2025 18:04

25 юных конников определят сильнейших на Республиканской спартакиаде СДЮШОР по троеборью

В Ратомке проходят Республиканские соревнования по конному спорту
28 августа 2025 17:30

В Ратомке проходят Республиканские соревнования по конному спорту

Тандем всадника и лошади – как проходит республиканский чемпионат по конному спорту?
01 марта 2025 12:53

Тандем всадника и лошади – как проходит республиканский чемпионат по конному спорту?

В Ратомке стартовал турнир по конному троеборью – на награды претендуют 96 пар
15 августа 2024 19:10

В Ратомке стартовал турнир по конному троеборью – на награды претендуют 96 пар

На Кубок Беларуси по конному троеборью заявлены 93 дуэта
12 июня 2024 17:29

На Кубок Беларуси по конному троеборью заявлены 93 дуэта

Ратомка принимает Кубок Победы по конкуру – результаты первого дня
05 апреля 2024 17:16

Ратомка принимает Кубок Победы по конкуру – результаты первого дня

В Ратомке состоялся заключительный день 1-го этапа Кубка Победы по выездке. Кто из всадников в числе сильнейших?
29 марта 2024 18:07

В Ратомке состоялся заключительный день 1-го этапа Кубка Победы по выездке. Кто из всадников в числе сильнейших?

В Ратомке состоялся заключительный день чемпионата страны по конному спорту
16 марта 2024 17:46

В Ратомке состоялся заключительный день чемпионата страны по конному спорту

В Ратомке стартовал этап Кубка Евразии по выездке
19 апреля 2023 15:12

В Ратомке стартовал этап Кубка Евразии по выездке