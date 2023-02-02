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Двое игроков минского «Динамо» попали в топ недели КХЛ

02 февраля 2023 15:28
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Континентальная хоккейная лига опубликовала имена лауреатов очередной игровой недели. В топах, причем на ведущих ролях, оказались представители минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Двое игроков минского «Динамо» попали в топ недели КХЛ-1

Шайба молодого форварда «зубров» Виталия Пинчука признана лучшей из лучших за семь дней. Взятие ворот действительно получилось на загляденье. А сэйв Алексея Колосова занял второе место в списке спасений. И хотя голкипер не так часто появляется на льду, очевидно – форму он не растерял.

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# Хоккей # Виталий Пинчук # Алексей Колосов # Фотофакт

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