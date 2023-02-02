Двое игроков минского «Динамо» попали в топ недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала имена лауреатов очередной игровой недели. В топах, причем на ведущих ролях, оказались представители минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шайба молодого форварда «зубров» Виталия Пинчука признана лучшей из лучших за семь дней. Взятие ворот действительно получилось на загляденье. А сэйв Алексея Колосова занял второе место в списке спасений. И хотя голкипер не так часто появляется на льду, очевидно – форму он не растерял.