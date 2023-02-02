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Белорусы Протас, Климович и Усов отметились бомбардирскими действиями в АХЛ

02 февраля 2023 12:19
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Трое белорусов провели очередные матчи в Американской хоккейной лиге, и все трое отметились бомбардирскими действиями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, Алексей Протас открыл счет голам за «Херши». Всего же за 60 минут он трижды угрожал воротам соперника и завершил поединок с нулевым показателем полезности. Таким образом, у него за 6 дуэлей стало 1+5.

Белорусы Протас, Климович и Усов отметились бомбардирскими действиями в АХЛ-1

Юбилейную 10-ю шайбу забросил Данила Климович. Он выиграл забег у своего конкурента и красиво расправился с вратарем. Кроме гола, он нанес еще один бросок и заработал балл в графу плюс-минус. Теперь за сезон у форварда 21 результативное действие в 38 матчах.

И, наконец, Илья Усов оформил ассист. Правда, и удалялся много. 8 штрафных минут. В нынешнем розыгрыше в его активе 2 точных броска и 7 передач.

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# Хоккей # Алексей Протас # Данила Климович # Илья Усов # Фотофакт

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