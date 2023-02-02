«Растёт вид спорта очень хорошо». В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по конкуру

В первый день турнира значилась квалификация в четырех видах программы. Участники – как маститые наездники, так и подрастающая молодежь. А лошади – пятилетки и старше. Турниры являются отборочными на российские соревнования, которые пройдут этим летом. Места в выездном составе однозначно забронируют победители, а так же те, кто успешно выступал и в прошлом сезоне.

Владимир Краевский, главный судья соревнований:

Еще будут определенные учебно-тренировочные сборы, соревнования не последние. В Могилеве еще старт у нас запланирован, поэтому отбор сформируется после определенных трех-четырех стартов. В июле у нас Евразийские игры – это наш основной старт. А в мае у нас Кубок Победы. Мы участвуем ежегодно. И это будет первый старт, где попробуют на грунте и юноши, и молодые лошади. Растут дети и уровень их подготовки, мастерства, потому что нарабатываются определенные моменты, на прошлых соревнованиях ошибки исправляются тренерами, спортсменами. И все это очень заметно, растет вид спорта очень хорошо.