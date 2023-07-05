Уимблдонский турнир: 5 июля дуэли белорусов были недоиграны или перенесены

Уимблдонский турнир никак не может набрать обороты. Полноценной борьбе мешает непогода, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 июля многие встречи вновь были остановлены из-за дождя и даже перенесены.
Уимблдонский турнир никак не может набрать обороты. Полноценной борьбе мешает непогода, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 июля многие встречи вновь были остановлены из-за дождя и даже перенесены.
С участием белорусов в расписании значилось три поединка. К сожалению, ни один не был сыгран полностью. Илья Ивашко только начал свой матч против Федерико Кориа из Аргентины. Дуэли Виктории Азаренко и Александры Саснович и вовсе перенесены на завтра, 6 июля.
Напомним, раздвижную крышу имеют лишь два корта: центральный и № 1. Вчера свой матч успела провести Арина Соболенко. Она без проблем справилась с Панной Удварди. Соперница белоруски во втором круге – Варвара Грачева из Франции.