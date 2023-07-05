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В Минске запустили обратный отсчёт II Игр стран СНГ

05 июля 2023 15:14
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Новости Беларуси. До главного мультиспортивного форума лета – II Игр стран СНГ – ровно 30 дней. Организаторы в торжественной обстановке запустили обратный отсчет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске запустили обратный отсчёт II Игр стран СНГ-1

Символическая кнопка была нажата вблизи сразу двух площадок, на которых посоревнуются атлеты. Это Palova Arena и Дворец спорта.

В Минске запустили обратный отсчёт II Игр стран СНГ-4

Пять! Четыре! Три! Два! Один! Старт! Дорогие друзья, на табло появилась цифра 30 – 30 дней. Теперь каждый день будет уменьшаться: от 30 до 1. Поздравляем всех с этим знаменательным событием!

Предшествовал церемонии велопробег. А чуть позже в городской ратуше будут представлены медали и спортивная форма Игр. Они пройдут с 4 по 14 августа.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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