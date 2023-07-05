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Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в квалификации ЧМ

05 июля 2023 12:45
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Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в квалификации чемпионата мира – 2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в квалификации ЧМ-1

В первом же матче наши парни не оставили шансов представителям Турции – 10:2. Причем судьба противостояния была ясна уже после двух таймов. За это время белорусы забили семь безответных мячей. Наши парни полностью владели инициативой и без проблем довели матч до крупной виктории. Дубли оформили Игорь Бриштель, Егор Гордецкий и Вадим Бокач. Впрочем, расслабляться рано. Впереди еще минимум две дуэли.

Завтра, 6 июля, играем с датчанами, а послезавтра – со швейцарцами. Для продолжения борьбы за путевки на мундиаль нужно в группе занимать место не ниже второго.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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