Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в квалификации ЧМ

В первом же матче наши парни не оставили шансов представителям Турции – 10:2. Причем судьба противостояния была ясна уже после двух таймов. За это время белорусы забили семь безответных мячей. Наши парни полностью владели инициативой и без проблем довели матч до крупной виктории. Дубли оформили Игорь Бриштель, Егор Гордецкий и Вадим Бокач. Впрочем, расслабляться рано. Впереди еще минимум две дуэли.

Завтра, 6 июля, играем с датчанами, а послезавтра – со швейцарцами. Для продолжения борьбы за путевки на мундиаль нужно в группе занимать место не ниже второго.