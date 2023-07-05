Илья Усов лидирует в споре снайперов лагеря «Тампы»

Илья Усов захватил лидерство в споре снайперов в лагере развития «Тампы». Наш форвард, который в минувшем сезоне выступал не в НХЛ, а в АХЛ, производит на тренеров главной команды хорошее впечатление, сообщили в программе «СТВ-Спорт».