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Илья Усов лидирует в споре снайперов лагеря «Тампы»

05 июля 2023 15:17
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Илья Усов захватил лидерство в споре снайперов в лагере развития «Тампы». Наш форвард, который в минувшем сезоне выступал не в НХЛ, а в АХЛ, производит на тренеров главной команды хорошее впечатление, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Усов лидирует в споре снайперов лагеря «Тампы»-1

В четырех матчах в формате 3х3 отечественный исполнитель смог забросить шесть шайб. Это лучший показатель среди всех исполнителей. Чтобы закрепиться именно в «Тампе», придется пройти несколько этапов отсева.

# Хоккей # Илья Усов

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