Илья Усов лидирует в споре снайперов лагеря «Тампы»

Илья Усов захватил лидерство в споре снайперов в лагере развития «Тампы». Наш форвард, который в минувшем сезоне выступал не в НХЛ, а в АХЛ, производит на тренеров главной команды хорошее впечатление, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Илья Усов захватил лидерство в споре снайперов в лагере развития «Тампы». Наш форвард, который в минувшем сезоне выступал не в НХЛ, а в АХЛ, производит на тренеров главной команды хорошее впечатление, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В четырех матчах в формате 3х3 отечественный исполнитель смог забросить шесть шайб. Это лучший показатель среди всех исполнителей. Чтобы закрепиться именно в «Тампе», придется пройти несколько этапов отсева.