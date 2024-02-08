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Первенство Беларуси по биатлону завершается в Раубичах

08 февраля 2024 14:50
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В Раубичах завершается первенство Беларуси по биатлону. У юниоров в гонке с массовым стартом победу одержал Александр Голяк. Стать лучшим ему не помешали два промаха на огневых рубежах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первенство Беларуси по биатлону завершается в Раубичах-1

На 23 секунды минчанин опередил Андрея Гавроша, бронза у Дениса Еремова. Среди юниорок равных не было Анне Пестеревой, которая на 26 секунд опередила Викторию Шашкову. На третью ступень пьедестала поднялась Елена Надольская. Также 8 февраля в гонках преследования награды разыграют юноши и девушки. В первенстве Беларуси выступают более 100 биатлонистов со всех регионов страны, соревнования являются отборочными на первенство России.

# Биатлон

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