В Париже представили дизайн олимпийских медалей с кусочком Эйфелевой башни

В Париже организаторы Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года представили дизайн медалей, которые будут вручаться победителям и призерам главного летнего турнира четырехлетия, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Особенностью наград является то, что каждая из них содержит металл, который ранее являлся частью Эйфелевой башни. Фрагменты культового символа Франции были удалены во время реконструкции в прошлом веке и сохранены.