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В Париже представили дизайн олимпийских медалей с кусочком Эйфелевой башни

08 февраля 2024 17:49
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В Париже организаторы Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года представили дизайн медалей, которые будут вручаться победителям и призерам главного летнего турнира четырехлетия, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Париже представили дизайн олимпийских медалей с кусочком Эйфелевой башни-1

В Париже представили дизайн олимпийских медалей с кусочком Эйфелевой башни-3

Особенностью наград является то, что каждая из них содержит металл, который ранее являлся частью Эйфелевой башни. Фрагменты культового символа Франции были удалены во время реконструкции в прошлом веке и сохранены.

Напомним, Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

# Олимпиада 2024

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