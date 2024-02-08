Теннис. Белоруски вышли в 1/8 финала турнира в Мексике

Ирина Шиманович и Яна Колодынска вышли в 1/8 финала на турнире категории 100 в мексиканском Ирапуато, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом круге Ирина обыграла вторую сеяную американку Хейли Баптист. Несмотря на то, что соперница опережала нашу спортсменку в рейтинге на 100 пунктов, белоруска праздновала победу со счетом 6-4, 6-3. Уже сегодня Шиманович сыграет против Варвары Лепченко из США.

Яна Колодынска также была сильнее более рейтинговой теннисистки Натальи Стеванович из Сербии, причем белоруска одержала викторию с уверенным счетом 6-1, 6-2. Далее в соперницах Марина Мельникова из России.