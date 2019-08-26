«У нас есть надежда на будущее». Домрачева о победах белорусов на ЧМ по летнему биатлону в Раубичах

Новости Беларуси. Завершился чемпионат мира по летнему биатлону, который проходил в спорткомплексе «Раубичи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходили на протяжении трех дней и собрали участников из 26 стран мира.

В заключительный день соревнований состоялись четыре гонки преследования. Сразу две медали завоевали наши юниоры: Дмитрий Лазовский взял уже второе золото на турнире, Никита Лобастов стал серебряным призером. Всего же на летнем чемпионате мира наша команда завоевала четыре медали: три золота и одно серебро. Все они в активе мужской юниорской команды.

Дмитрий Лазовский, двукратный чемпион мира по летнему биатлону: Очень классные ощущения, которые очень сложно передать. Когда со своими сокомандниками, с которыми тренируешься рядом, делишь ступеньки пьедестала. Это очень классно!

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:

Еще раз хочется поздравить. Конечно, молодцы ребята, взорвали Раубичи, трибуны. Это еще раз говорит о том, что у нас есть надежда на будущее.

Ребята сегодня еще раз почувствовали вкус побед. Это очень важно для будущего опыта. И в приближающийся зимний сезон будут уже смелее и показывать себя во всей красе на дистанции.

В медальном зачете Беларусь разделила первое место со сборной Китая. Теперь наши команды продолжит готовятся к старту зимнего сезона.

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