Президент поздравил национальную команду по гребле на байдарках и каноэ с достойным выступлением на ЧМ

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены стали сильнейшими в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верхнюю строку рейтинга наша сборная разделила с представителями ФРГ. Всего белорусы завоевали 14 наград. Из них высшей пробы – шесть. Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднимался экипаж женской байдарки-двойки Марины Литвинчук и Ольги Худенко. Также чемпионами планеты стали Елена Ноздрева, Ольга Климова, Олег Юреня и экипаж мужской байдарки-двойки Станислава Дайнеко и Дмитрия Натынчика.