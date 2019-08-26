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Президент поздравил национальную команду по гребле на байдарках и каноэ с достойным выступлением на ЧМ

26 августа 2019 08:13
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены стали сильнейшими в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верхнюю строку рейтинга наша сборная разделила с представителями ФРГ. Всего белорусы завоевали 14 наград. Из них высшей пробы – шесть. Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднимался экипаж женской байдарки-двойки Марины Литвинчук и Ольги Худенко. Также чемпионами планеты стали Елена Ноздрева, Ольга Климова, Олег Юреня и экипаж мужской байдарки-двойки Станислава Дайнеко и Дмитрия Натынчика.

Президент поздравил национальную команду по гребле на байдарках и каноэ с достойным выступлением на ЧМ-1

Все они получили личное поздавление от Президента. Александр Лукашенко высоко оценил в целом достижения наших байдарочников и подчеркнул, что команда еще раз подтвердила, что является одним из лидеров в этом виде спорта. «Это стало возможным благодаря высокому профессионализму и упорному труду спортсменов, тренеров и специалистов. Уверен, что ваш слаженный коллектив подойдет к Олимпиаде 2020 в оптимальном составе и в такой же прекрасной форме», – говорится в поздравлении Президента.

# Гребля # Александр Лукашенко # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Елена Ноздрёва # Ольга Климова # Олег Юреня # Станислав Дайнеко # Дмитрий Натынчик # Фотофакт

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