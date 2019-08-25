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Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день

25 августа 2019 17:32
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Новости Беларуси. Международный олимпийский день прошел в Минске. Партнером большого спортивного фестиваля выступила Dana Holdings, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-1

На своей интерактивной площадке компания предложила посоревноваться в одном из самых демократичных и позитивных видов спорта – армрестлинге. Вне зависимости от результата каждый смог почувствовать себя чемпионом.

В олимпийском празднике поучаствовала и корреспондент Оксана Семашко.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-4

На площадке оздоровительного комплекса «Олимпийский» яблоку негде упасть. Это высоко оценил исполняющий обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, который был в этот день среди гостей стенда компании Dana Holdings.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-7

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-9

Виктор Лукашенко, исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси:
Любое напоминание о спорте – это всегда хорошо. Очень хотелось, конечно, чтобы людей было много, чтобы праздник этот состоялся массово. Но чтобы было столько людей, для меня это тоже было немножко удивительно, но тем это и хорошо.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-12

Крупнейший белорусский застройщик на Международном олимпийском дне развернул масштабную программу. Спорт и здоровый образ жизни Dana Holdings поддерживает регулярно.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-15

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании Dana Holdings: 
Более 10 лет Dana Holdings возводит современные жилые комплексы для активных и целеустремленных людей. Мы гордимся успехами наших спортсменов. В честь их упорства и непосильного труда мы назвали один из кварталов нашего жилого комплекса в «Минск Мире» «Кварталом чемпионов». Для наших спортсменов, добившихся больших успехов, мы предусмотрели специальные условия на покупку жилья в их квартале.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-18

Купив квартиру в «Квартале чемпионов», можно не удивляться, что у соседа по лестничной клетке на стене в гостиной красуется олимпийская медаль.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-21

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-23

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:
Родители могут прийти с детьми, и они могут попробовать себя в любом виде спорта. И решить для себя, чего хотят в будущем.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-26

Ксения Санкович, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике:
Конечно, гимнастика – наш фаворит, но некоторые другие виды спорта мы тоже для себя заприметили.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-29

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-31

Оксана Семашко, корреспондент:
Накал страстей на площадке Dana Holdings практически олимпийский. Чего только стоит один армрестлинг. Силой рук может помериться каждый желающий. У меня это впервые.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-34

Премудростям борьбы на руках на стенде Dana Holdings ребят обучали маститые спортсмены, тренеры и судьи.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-37

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-39

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-41

Валерий Бабук, председатель Белорусской федерации армрестлинга, заслуженный тренер Беларуси:
Есть у нас отделение в Минске армрестлинга, где принимают детей по нашему виду спорта. Он пока не олимпийский, но мы надеемся, что в скором будущем он станет олимпийским. 

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-44

На стенде застройщика работал выездной офис продаж Dana Holdings. Менеджеры международного строительного холдинга помогали подбирать людям квартиру или коммерческую недвижимость.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-47

Елена Павлович:
Концепция компании семейная и располагающая, и хочется расширяться именно с данной компанией.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-50

Выбор недвижимости у Dana Holdings впечатляет! Одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний неоднократно вошла в список World Finance 100 в Великобритании. Сегодня Dana Holdings возводит в Минске жилой комплекс «Парк Челюскинцев», бизнес-центр «Капитал», «Маяк Минска».

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-53

Один из крупнейших проектов Европы в центре белорусской столицы – многофункциональный комплекс «Минск Мир». Именно здесь строят «Квартал чемпионов».

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-56

Александра Наркевич, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике:
Будет прекрасно, если все спортсмены-олимпийцы и чемпионы Беларуси будут проживать в одном месте.

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-59

В Dana Holdings уверены, что  облик большого города определяется не только красотой и современностью, но и атмосферой добра, любви, творчества и здорового образа жизни. И если среди тех, кто провел время здорово с Dana Holdings, зажжется хоть пара новых олимпийских звезд, это уже будет успех. 

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-62

Каждый смог почувствовать себя чемпионом. Как прошёл в Минске Международный олимпийский день-64

*На правах рекламы

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