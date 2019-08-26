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14 медалей завоевали белорусы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

26 августа 2019 07:54
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Новости Беларуси. Сразу восемь медалей, в том числе две высшей пробы завоевали белорусские спортсмены в заключительный день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

14 медалей завоевали белорусы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ-1

Золото на счету Ольги Климовой в каноэ-одиночке на 5 тысячах метров и Олега Юрени на аналогичной дистанции у байдарочников. Всего на чемпионате мира белорусы завоевали шесть золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых награды.

14 медалей завоевали белорусы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ-3

14 медалей завоевали белорусы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ-5

# Гребля # Олег Юреня # Ольга Климова # Фотофакт

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