14 медалей завоевали белорусы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Новости Беларуси. Сразу восемь медалей, в том числе две высшей пробы завоевали белорусские спортсмены в заключительный день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сразу восемь медалей, в том числе две высшей пробы завоевали белорусские спортсмены в заключительный день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Золото на счету Ольги Климовой в каноэ-одиночке на 5 тысячах метров и Олега Юрени на аналогичной дистанции у байдарочников. Всего на чемпионате мира белорусы завоевали шесть золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых награды.