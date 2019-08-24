Домрачева, Малофеев, Бенциовский. Рассказываем, как прошёл Международный олимпийский день-2019 в Минске

Новости Беларуси. 24 августа на базе СОК «Олимпийский» состоялось традиционное мероприятие, посвященное Международному олимпийскому дню, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 40 федераций представили свои площадки с активностями: попробовать себя в стрельбе из лука, поиграть в пляжный футбол под руководством главного тренера нашей сборной Николаса Альварадо или научиться основным упражнениям для координации в фигурном катании. Тысячи детей сегодня приняли участие большом спортивном событии.

Елизавета Гайшун:

Все, я уже победила Кубок Федерации. Тут вообще я в первый раз, но очень хорошо все, отлично. Так красиво все построено, я не думала, что так будет.

Кроме уже привычных футбола, хоккея, бокса сегодня также можно было научиться танцевать брэйк-данс или освоить базовые элементы скейтбординга. К слову, последний вид спорта впервые будет представлен на Олимпийских играх в Токио уже в 2020 году.

Глеб Бенциовский, руководитель Белорусской федерации скейтбординга:

Сегодня у нас на территории праздника расположен стрит спот – это набор специальных фигур, имитирующих уличные препятствия – на которых ребята смогут поучаствовать в локальных соревнованиях, в конкурсах, позарабатывать призы и так далее. Для тех скейтеров, которые видят себя как атлеты, как спортсмены, для тех, кто соревнуется, явление скейтбординга как олимпийского вида спорта – это достаточно серьезное достижение. Потому что теперь им есть, к чему стремиться.

В масштабном спортивном празднике участие приняли не только будущие надежды белорусского спорта, но и уже состоявшиеся олимпийские призеры и победители международных соревнований.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:

Сегодня, как раз в преддверие уже школьного сезона, можно еще раз зарядиться спортом. Зарядиться на весь новый учебный год и почувствовать себя настоящим спортсменом. Выбрать себе тот вид спорта, который ближе всего будет к душе.

Эдуард Малофеев, футболист, заслуженный мастер спорта СССР:

В воспитании главное – заинтересованность. Как раз тот момент, в котором мы сейчас находимся: молодые люди сейчас должны заинтересоваться футболом. И, если мы сумеем серьезно их заинтересовать, чтобы на долгое время не пропадала у них заинтересованность, тогда мы сделали правильное дело. Понимаете, в чем дело? Вот этого мне хочется, дай бог.