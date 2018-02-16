Теннис: Волчков и Дубров освобождены от постов капитанов команд

Новости Беларуси. Владимир Волчков и Эдуард Дубров освобождены от постов капитанов команд Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

По информации Белорусской федерации тенниса, 16 февраля состоялось расширенное заседание Бюро Правления Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная федерация» во главе с Председателем РОО «БТФ» Сергеем Тетериным при участии Главного тренерского совета РОО «БТФ».

Одной из главных тем заседания стали итоги выступления национальной женской и мужской команд на Кубке Дэвиса и Кубка Федерации в феврале 2018 года.

Оба капитана – Эдуард Дубров и Владимир Волчков – освобождены с занимаемых постов. В месячный срок будут предоставлены кандидатуры капитанов команд.

Напомним, что в начале февраля мужская сборная Беларуси уступила команде Австрии, а женская сборная проиграла Германии.

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