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Теннис: Волчков и Дубров освобождены от постов капитанов команд

16 февраля 2018 15:25
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Новости Беларуси. Владимир Волчков и Эдуард Дубров освобождены от постов капитанов команд Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.  

По информации Белорусской федерации тенниса, 16 февраля состоялось расширенное заседание Бюро Правления Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная федерация» во главе с Председателем РОО «БТФ» Сергеем Тетериным при участии Главного тренерского совета РОО «БТФ».  

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Одной из главных тем заседания стали итоги выступления национальной женской и мужской команд на Кубке Дэвиса и Кубка Федерации в феврале 2018 года.  

Оба капитана – Эдуард Дубров и Владимир Волчков – освобождены с занимаемых постов. В месячный срок будут предоставлены кандидатуры капитанов команд.  

Напомним, что в начале февраля мужская сборная Беларуси уступила команде Австрии, а женская сборная проиграла Германии.  

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# Теннис # Фотофакт # Владимир Волчков # Эдуард Дубров

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