«Первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане». Лукашенко поздравил Гуськову с победой на ОИ

Новости Беларуси. С завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Пхенчхане Анну Гуськову поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогая Анна! Защищая спортивную честь страны, ты подарила белорусам настоящий праздник. Сегодня все с замиранием сердца следили за ярким, самоотверженным выступлением, которое принесло нам первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане.

Показав непревзойденный уровень мастерства и подтвердив и высочайший класс белорусской школы фристайла, ты стала автором победы всей страны. Поздравляю тебя с присвоением почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» и награждением орденом Отечества ІІІ степени. Выражаю благодарность тренерскому коллективу национальной команды по фристайлу. Крепкого здоровья, счастья и новых побед нашим олимпийцам.