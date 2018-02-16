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«Первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане». Лукашенко поздравил Гуськову с победой на ОИ

16 февраля 2018 17:10
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Новости Беларуси. С завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Пхенчхане Анну Гуськову поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане». Лукашенко поздравил Гуськову с победой на ОИ-1

  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Дорогая Анна! Защищая спортивную честь страны, ты подарила белорусам настоящий праздник. Сегодня все с замиранием сердца следили за ярким, самоотверженным выступлением, которое принесло нам первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане.  

Показав непревзойденный уровень мастерства и подтвердив и высочайший класс белорусской школы фристайла, ты стала автором победы всей страны. Поздравляю тебя с присвоением почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» и награждением орденом Отечества ІІІ степени. Выражаю благодарность тренерскому коллективу национальной команды по фристайлу. Крепкого здоровья, счастья и новых побед нашим олимпийцам.  

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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