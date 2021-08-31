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Белорус Алексей Кульбаков назначен судьёй матча Исландии и Румынии в отборе на чемпионат мира по футболу

31 августа 2021 17:57
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Новости Беларуси. Белорусский рефери ФИФА Алексей Кульбаков получил новое престижное назначение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Алексей Кульбаков назначен судьёй матча Исландии и Румынии в отборе на чемпионат мира по футболу-1

Он будет обслуживать поединок отборочного турнира чемпионата мира между командами Исландии и Румынии. Матч состоится 2 сентября в Рейкьявике. Ассистентами станут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертым судьей назначен Виктор Шимусик.

После трех туров в группе J сборные Румынии и Исландии имеют по три очка и занимают четвертое и пятое места.

# Футбол Беларуси # Алексей Кульбаков # Дмитрий Жук # Олег Маслянко # Виктор Шимусик # Фотофакт

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