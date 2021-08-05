«Ты уверенно шла к олимпийскому успеху». Александр Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием медали

Новости Беларуси. Белоруска Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой Олимпиады. С успешным выступлением на турнире по вольной борьбе ее поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты уверенно шла к олимпийскому успеху, возвращаясь с медалями с каждого крупного турнира. И на токийском ковре продемонстрировала высокое техническое мастерство, хладнокровие, умение терпеть и отличную физическую готовность. Спасибо тебе и твоим наставникам от всех болельщиков за это серебро и позитивные эмоции.

Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали

Слова благодарности за олимпийскую борьбу Ирине Курочкиной адресовал и президент НОК Беларуси. Виктор Лукашенко пожелал спортсменке дальнейших успехов, здоровья и благополучия.