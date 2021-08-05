Серебро Курочкиной и обидное поражение Колодинской. Обзор медального для белорусов дня в Токио

Новости Беларуси. Медаль Курочкиной – это сбывшаяся реальность. Но в уме держим награду Магомедхабиба Кадимагомедова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш рестлер блестяще прошел турнирную сетку весовой категории до 74 килограммов. Никто из оппонентов остановить его не смог, но вмешался регламент. По нему медали в борьбе разыгрываются на следующий день. Таким образом, наш спортсмен 6 августа поспорит за золото. Значит, он точно не опустится ниже второго итогового места. Противостоять белорусу будет Заурбек Сидаков из России.

Отлично проявила себя и Ванесса Колодинская. Она была одной ногой в финале. Но за 10 секунд до окончания полуфинальной схватки пропустила результативное действие. Как итог – поражение. Однако шанс реабилитироваться еще есть. 6 августа атлетку ожидает матч за бронзу.

Невпечатляющим получился полет у шестовички Ирины Жук. Она пробовала силы в финале, но не сильно преуспела. В своей лучшей попытке легкоатлетка преодолела планку, установленную на высоте 4 метра 50 сантиметров. Следующая высота – 4,70 – оказалась не по зубам. Итог – 8-е место.

Продолжают расстраивать гребцы. Они выступают ниже возможностей. В финале A 5 августа выступал только один наш экипаж. И тот не впечатлил. Мужская байдарка-двойка, которую составили Олег Юреня и Никита Бориков, в главном заезде показала только седьмой результат. На 500-метровке в каноэ-одиночке Елена Ноздрева в финале B стала третьей. В байдарке-одиночке Ольга Худенко также в финале B была шестой. Аналогичный результат в финале C зафиксировала Марина Литвинчук.

Открыли соревновательную программу пятиборцы, причем как мужчины, так и женщины. 5 августа состоялся только один вид – фехтование. После турнира Илья Полозков идет третьим. Показатели девушек скромнее: Ольга Силкина – на 12-й строчке, Анастасия Прокопенко – на 15-й.