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Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали

05 августа 2021 14:18
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Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали-1

Сейчас Ирина Курочкина принимает многочисленные поздравления. Слова благодарности за успех ей одним из первых адресовал Президент НОК Беларуси. Виктор Лукашенко пожелал спортсменке дальнейших успехов, здоровья и благополучия.

# Олимпиада 2020 # общество # Ирина Курочкина # Рисако Каваи # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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