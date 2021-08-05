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Теннис. Илья Ивашко выступит в 1/8 финала турнира в США

05 августа 2021 20:42
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Новости Беларуси. В Вашингтоне проходит крупный теннисный турнир категории ATP-500, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Небезуспешно Беларусь представляет Илья Ивашко.

Теннис. Илья Ивашко выступит в 1/8 финала турнира в США-1

Наш спортсмен добрался уже до 1/8 финала. Во втором круге был повержен сильный болгарин – Григор Димитров. В первом сете преимущество нашего соотечественника было подавляющим – 6:2, а во втором все решилось на тай-брейке – 7:6. Следует отметить, что в мировом рейтинге оппонент располагается значительно выше – на 21-й позиции.

Следующий визави Ивашко – американец Маккензи Макдональд.

# Теннис # Илья Ивашко # Григор Димитров # Маккензи Макдональд # Фотофакт

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