Теннис. Илья Ивашко выступит в 1/8 финала турнира в США

Наш спортсмен добрался уже до 1/8 финала. Во втором круге был повержен сильный болгарин – Григор Димитров. В первом сете преимущество нашего соотечественника было подавляющим – 6:2, а во втором все решилось на тай-брейке – 7:6. Следует отметить, что в мировом рейтинге оппонент располагается значительно выше – на 21-й позиции.

Следующий визави Ивашко – американец Маккензи Макдональд.