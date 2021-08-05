Команда России вернулась в топ-5 медального зачёта в Токио

В промежуточном медальном зачете Олимпийских игр вне конкуренции по-прежнему китайцы. 5 августа они дважды поднимались на верхнюю ступень пьедестала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Немного сократили отставание американцы. Но, глядя на разницу, все равно не верится, что им по зубам обойти азиатов. Тройку лучших сборных замыкает Япония. После дня отсутствия вернулась в топ-5 команда России. Белорусы с полным комплектом идут 49-ми.