​Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных

Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион.

Иван Литвинович заявил о себе в конце 2019 года, когда здесь же, в Токио, на чемпионате мира, будучи 18-летним юношей, сумел подняться на вторую ступеньку пьедестала и завоевать олимпийскую лицензию. И вот он – ошеломляющий успех.

С завоеванием золотой медали на Олимпиаде батутиста Ивана Литвиновича поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта награда – особенная, первая для белорусской команды в Токио. В соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты продемонстрировал великолепное мастерство, удивительную силу духа и волю к победе. Доказал, что сегодня тебе нет равных.

Александр Лукашенко поздравил с этим триумфом и тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. «Вашими победами гордятся белорусы», – подчеркнул Президент.