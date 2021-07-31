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«Равняться на нас и не бояться ничего». Эмоции тренера, команда которого принесла первое золото Беларуси в Токио

31 июля 2021 11:35
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Новости Беларуси. Помимо Ивана Литвиновича в финале выступал и наш Владислав Гончаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чемпион Рио-2016 в Токио стал четвертым. Эмоциями после выступления своих подопечных поделилась с болельщиками главный тренер национальной сборной по прыжкам на батуте.

Олимпиада в Токио. Батутист Иван Литвинович принес Беларуси первое золото

«Равняться на нас и не бояться ничего». Эмоции тренера, команда которого принесла первое золото Беларуси в Токио-1

Ольга Власова, главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте:
Очень рада, что наша команда по прыжкам на батуте принесла нашей стране золотую медаль. И мы дали какой-то толчок для наших других спортсменов. Равняться на нас и не бояться ничего, смело идти к победе. Также хочется сказать: внутри себя я понимала, что мы можем претендовать на две медали. Очень жаль, что судьи оценили Влада на ступеньку меньше. Я считаю, что бронзовая медаль была его.

# Олимпиада 2020 # Ольга Власова # Иван Литвинович # Владислав Гончаров # Фотофакт

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