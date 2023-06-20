Турнир в Берлине. Арина Соболенко с лёгкой победы начала травяной сезон

Вторая ракетка мира Арина Соболенко открыла травяной сезон победой. В первом раунде крупного турнира в Берлине она без проблем справилась с россиянкой Верой Звонаревой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговый счет 6:3, 6:2. В прошлом оппонентка являлась одним из лидеров женского тура. Сейчас в мировом топе она находится далеко за пределами тысячи. Разница в рейтинге была видна как по игре, так и на бумаге. Наша спортсменка во многом превосходила соперницу. Особенно порадовало качество подачи. Однако и россиянка временами старалась дать бой.

Матч длился 1 час и 8 минут. Отметим, сегодня, 20 июня, расписание не раз менялось из-за непогоды. Именно по этой причине матч Виктории Азаренко и Александры Саснович перенесли на 20:30.