Футбол. Сборная Беларуси одержала победу над командой Косово в квалификации ЧЕ-2024

Футбольная сборная Беларуси прервала 16-матчевую серию без побед и наконец одержала викторию в официальном матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Георгия Кондратьева в поединке квалификации чемпионата Европы-2024 нанесла поражение дружине Косово – 2:1. Стартовый тайм на стадионе в Будапеште завершился нулевой ничьей. Во второй половине встречи на 73-й минуте Владислав Морозов счет открыл. А спустя две минуты Макс Эбонг подкрепил успех – после передачи Яблонского он отправил мяч в правую девятку гостей. Правда, на 87-й минуте матча косовары отквитали один мяч с пенальти. В итоге зафиксирована победа белорусов – 2:1.

Сергей Игнатович, вратарь футбольной сборной Беларуси: За счет того, что играли в футбол. Просто играли в футбол, старались демонстрировать игру, выход из обороны, атака –современный футбол. И все.

Евгений Яблонский, капитан футбольной сборной Беларуси:

Думаю, что мы сами заставили себя играть в пас. Договаривались с ребятами, что нужно попытаться играть уверенно. Мы умеем играть в футбол, и сегодня игра это подтвердила.

Команда Георгия Кондратьева после этой виктории поднялась на четвертое место в группе. После четырех игр у наших три очка. Обошли дружины Косово и Андорры. Следующий матч отборочного цикла белорусские футболисты проведут 9 сентября на выезде против Андорры.