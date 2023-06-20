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Белорусские футбольные клубы узнали соперников по еврокубковым турнирам

20 июня 2023 14:22
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футбольные клубы узнали соперников по еврокубковым турнирам-1

Соперником борисовского БАТЭ станет команда «Партизани» из Албании. В первом квалификационном раунде Лиги Конференций минское «Динамо» встретится с клубом «Железничар» из Боснии и Герцеговины, а гродненский «Неман» сыграет с командой «Вадуц» из Лихтенштейна.

# Футбол # Фотофакт

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