Белорусские футбольные клубы узнали соперников по еврокубковым турнирам

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником борисовского БАТЭ станет команда «Партизани» из Албании. В первом квалификационном раунде Лиги Конференций минское «Динамо» встретится с клубом «Железничар» из Боснии и Герцеговины, а гродненский «Неман» сыграет с командой «Вадуц» из Лихтенштейна.