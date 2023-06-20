Команда Алексея Протаса проиграла на выезде

В шестом матче финальной серии плей-офф Американской хоккейной лиги «Херши» Алексея Протаса проиграл на выезде «Коачелле» – 2:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, счет в серии стал равным – 3:3. И обладатель Кубка Колдера определится в седьмом мачте, который пройдет в ночь на четверг. Белорусский форвард Алексей Протас завершил шестой поединок финальной серии с показателем полезности -1.