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Команда Алексея Протаса проиграла на выезде

20 июня 2023 11:21
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В шестом матче финальной серии плей-офф Американской хоккейной лиги «Херши» Алексея Протаса проиграл на выезде «Коачелле» – 2:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Алексея Протаса проиграла на выезде-1

Таким образом, счет в серии стал равным – 3:3. И обладатель Кубка Колдера определится в седьмом мачте, который пройдет в ночь на четверг. Белорусский форвард Алексей Протас завершил шестой поединок финальной серии с показателем полезности -1.

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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