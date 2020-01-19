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Триумфальное возвращение. Конор Макгрегор за 40 секунд одолел Дональда Серроне

19 января 2020 06:55
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Новости Ирландии. В Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC 246 Конор Макгрегор одолел Дональда Серроне.

Спортсмены состязались в категории полусреднего веса. В этот раз ирландский боец был настроен серьёзно и сразу перешёл в наступление. Серроне не выдержал натиска, пропустил несколько ударов, после чего упал.

Триумфальное возвращение. Конор Макгрегор за 40 секунд одолел Дональда Серроне-1

Фото: instagram.com/ufc 

Макгрегор начал добивать противника. Через пару секунд Конору была присуждена победа нокаутом. Это второй самый быстрый нокаут в истории UFC. Поединок занял всего около 40 секунд.

Триумфальное возвращение. Конор Макгрегор за 40 секунд одолел Дональда Серроне-4

Фото: instagram.com/cowboycerrone 

Для Серроне это третье поражение подряд, а у ирландского спортсмена это был первый бой после поражения россиянину Хабибу Нурмагомедову. Некоторое время Конор даже подумывал об уходе на пенсию, но решил остаться.

Триумфальное возвращение. Конор Макгрегор за 40 секунд одолел Дональда Серроне-7

Фото: instagram.com/ufc 

За поединок с Дональдом Макгрегор получит не менее трёх миллионов долларов.

Что касается возможного развития событий, Конор может продолжить выступать в полусреднем весе, тогда его следующим противником может стать Хорхе Масвидаль. Также возможен реванш с Нурмагомедовым, но российский боец сейчас более заинтересован Тони Фергюсоном.

Триумфальное возвращение. Конор Макгрегор за 40 секунд одолел Дональда Серроне-10

Фото: instagram.com/ufc 

Кстати, пока Макгрегор восстанавливал силы, у него родился второй ребёнок.

Конор был очень счастлив – здесь подробности

# Мировой бокс # Конор МакГрегор # Дональд Серроне # Фотофакт

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