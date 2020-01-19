Триумфальное возвращение. Конор Макгрегор за 40 секунд одолел Дональда Серроне

Новости Ирландии. В Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC 246 Конор Макгрегор одолел Дональда Серроне. Спортсмены состязались в категории полусреднего веса. В этот раз ирландский боец был настроен серьёзно и сразу перешёл в наступление. Серроне не выдержал натиска, пропустил несколько ударов, после чего упал.

Фото: instagram.com/ufc

Макгрегор начал добивать противника. Через пару секунд Конору была присуждена победа нокаутом. Это второй самый быстрый нокаут в истории UFC. Поединок занял всего около 40 секунд.

Фото: instagram.com/cowboycerrone

Для Серроне это третье поражение подряд, а у ирландского спортсмена это был первый бой после поражения россиянину Хабибу Нурмагомедову. Некоторое время Конор даже подумывал об уходе на пенсию, но решил остаться.

Фото: instagram.com/ufc

За поединок с Дональдом Макгрегор получит не менее трёх миллионов долларов. Что касается возможного развития событий, Конор может продолжить выступать в полусреднем весе, тогда его следующим противником может стать Хорхе Масвидаль. Также возможен реванш с Нурмагомедовым, но российский боец сейчас более заинтересован Тони Фергюсоном.

Фото: instagram.com/ufc