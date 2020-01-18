Самому маленькому участнику 4 года. В Минске прошёл «Турнир первого новолуния»

Новости Беларуси. Универсальный зал «Чижовка-Арены» стал местом для первого «Новолуния». Точнее, для международного турнира по ушу с одноименным названием, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт проходит уже в четвертый раз, а с 2019 года получил статус республиканского. 18 января выступали более 200 спортсменов из Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии. Атлеты соревнуются не только в личном зачете, также идет борьба и за командный кубок. К слову, самому маленькому участнику всего четыре года.

Мария Железнова, организатор «Турнира первого новолуния»:

К нам приезжают совсем-совсем малыши. Самому маленькому в этом году четыре года. И приезжают взрослые люди – старше 20, 30, 40 лет. Для кого-то это действительно ступенька к чемпионату мира, к олимпиадам.

Малыши… это их самые-самые первые турниры, это их первые медальки. Мы надеемся, что для них это тоже ступенька к соревнованиям.