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Самому маленькому участнику 4 года. В Минске прошёл «Турнир первого новолуния»

18 января 2020 18:34
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Новости Беларуси. Универсальный зал «Чижовка-Арены» стал местом для первого «Новолуния». Точнее, для международного турнира по ушу с одноименным названием, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самому маленькому участнику 4 года. В Минске прошёл «Турнир первого новолуния»-1

Старт проходит уже в четвертый раз, а с 2019 года получил статус республиканского. 18 января выступали более 200 спортсменов из Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии. Атлеты соревнуются не только в личном зачете, также идет борьба и за командный кубок. К слову, самому маленькому участнику всего четыре года.

Самому маленькому участнику 4 года. В Минске прошёл «Турнир первого новолуния»-4

Мария Железнова, организатор «Турнира первого новолуния»:
К нам приезжают совсем-совсем малыши. Самому маленькому в этом году четыре года. И приезжают взрослые люди – старше 20, 30, 40 лет. Для кого-то это действительно ступенька к чемпионату мира, к олимпиадам.

Малыши… это их самые-самые первые турниры, это их первые медальки. Мы надеемся, что для них это тоже ступенька к соревнованиям.

Самому маленькому участнику 4 года. В Минске прошёл «Турнир первого новолуния»-7

Для многих участников турнир стал стартовым в 2020 году.

Самому маленькому участнику 4 года. В Минске прошёл «Турнир первого новолуния»-10

# Борьба # Мария Железнова # Фотофакт

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