Игнат Головатюк после победы на ЧБ: соревнования немножко скучноватые для меня после голландских

Новости Беларуси. Первый республиканский старт у конькобежцев в календарном 2020-м. Чемпионат Беларуси по спринтерскому и классическому многоборью проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования в новом формате: впервые одновременно определяют чемпионов и в спринтерском, и в классическом многоборье.

Общее количество участников – порядка 80 человек, в том числе и сильнейшие атлеты страны. Для них этот турнир – тренировка перед чемпионатом мира. Тем не менее, здесь они выкладываются по полной и показывают приличные секунды. Анна Нифонтова дистанцию в 500 метров преодолела за 38,88 секунды.

Анна Нифонтова, победительница чемпионата Беларуси по конькобежному спорту:

Вообще я не готовилась к таким секундам. Я перед этими соревнованиями много тренировалась, чтобы создать какую-то базу на чемпионат мира, потому что это мой основной старт. А так получилось, что результат очень хороший, хорошо подготовили лед.

Конкуренция пока что слабенькая, но девочки растут. У нас девочка из России, Катя Слоева, подает надежды. Потом Женя Воробьева уже подтягивается. Появляется конкуренция. Уже лучше, чем в прошлом году.