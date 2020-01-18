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Игнат Головатюк после победы на ЧБ: соревнования немножко скучноватые для меня после голландских

18 января 2020 14:53
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Новости Беларуси. Первый республиканский старт у конькобежцев в календарном 2020-м. Чемпионат Беларуси по спринтерскому и классическому многоборью проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования в новом формате: впервые одновременно определяют чемпионов и в спринтерском, и в классическом многоборье.

Игнат Головатюк после победы на ЧБ: соревнования немножко скучноватые для меня после голландских-1

Общее количество участников – порядка 80 человек, в том числе и сильнейшие атлеты страны. Для них этот турнир – тренировка перед чемпионатом мира. Тем не менее, здесь они выкладываются по полной и показывают приличные секунды. Анна Нифонтова дистанцию в 500 метров преодолела за 38,88 секунды.

Игнат Головатюк после победы на ЧБ: соревнования немножко скучноватые для меня после голландских-4

Анна Нифонтова, победительница чемпионата Беларуси по конькобежному спорту:
Вообще я не готовилась к таким секундам. Я перед этими соревнованиями много тренировалась, чтобы создать какую-то базу на чемпионат мира, потому что это мой основной старт. А так получилось, что результат очень хороший, хорошо подготовили лед.

Конкуренция пока что слабенькая, но девочки растут. У нас девочка из России, Катя Слоева, подает надежды. Потом Женя Воробьева уже подтягивается. Появляется конкуренция. Уже лучше, чем в прошлом году.

Игнат Головатюк после победы на ЧБ: соревнования немножко скучноватые для меня после голландских-7

Игнат Головатюк, победитель чемпионата Беларуси по конькобежному спорту:
Мы вернулись неделю назад с чемпионата Европы. Проще говоря, мотивации мало, соревнования немножко скучноватые для меня после голландских соревнований. Там куча народу, заполненные трибуны. В спокойном плановом режиме работаем.

Игнат Головатюк после победы на ЧБ: соревнования немножко скучноватые для меня после голландских-10

Этот чемпионат Беларуси – отборочный для наших конькобежцев на мартовский чемпионат мира среди студентов. А вот состав нашей команды на февральский мировой форум на отдельных дистанциях уже известен. Беларусь представят пять атлетов: Игнат Головатюк, Виталий Михайлов, Марина Зуева, Анна Нифонтова и Татьяна Михайлова.

Игнат Головатюк после победы на ЧБ: соревнования немножко скучноватые для меня после голландских-13

# Спортивные соревнования # Анна Нифонтова # Игнат Головатюк # Фотофакт

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