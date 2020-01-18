Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят

Новости Беларуси. Завершился открытый чемпионат Республики Беларусь по теннису. В заключительный соревновательный день медали разыграли женщины в парном и одиночном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал в одиночке, где встретились Шалимар Тальби и Ангелина Калета, получился зрелищным: первый сет уверенно взяла Тальби 6:1, а вот за второй шла напряженная борьба. На тай-брейке победу все-таки вырвала Тальби.

Шалимар Тальби, чемпионка Республики Беларусь по теннису:

Я настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят. То есть свою подачу подать в нужное место, а там у меня уже комбинация готова. Принять мне было главное плотно, в глубину принять. В принципе, в розыгрыше я уже знала, что делать – то есть на этих двух компонентах, наверное.

В этот раз Ангелина намного стабильнее играла, намного чище. Но и я уже по-другому играю, тоже чище и тоже стабильнее.