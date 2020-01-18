Прямой эфир

Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят

18 января 2020 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завершился открытый чемпионат Республики Беларусь по теннису. В заключительный соревновательный день медали разыграли женщины в парном и одиночном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят-1

Финал в одиночке, где встретились Шалимар Тальби и Ангелина Калета, получился зрелищным: первый сет уверенно взяла Тальби 6:1, а вот за второй шла напряженная борьба. На тай-брейке победу все-таки вырвала Тальби.

Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят-4

Шалимар Тальби, чемпионка Республики Беларусь по теннису:
Я настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят. То есть свою подачу подать в нужное место, а там у меня уже комбинация готова. Принять мне было главное плотно, в глубину принять. В принципе, в розыгрыше я уже знала, что делать – то есть на этих двух компонентах, наверное.

В этот раз Ангелина намного стабильнее играла, намного чище. Но и я уже по-другому играю, тоже чище и тоже стабильнее.

Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят-7

В 2020 году турнир прошел в новом формате: сетку квалификации расширили до 32 участников.

Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят-10

# Теннис # Шалимар Тальби # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игнат Головатюк после победы на ЧБ: соревнования немножко скучноватые для меня после голландских
18 января 2020 14:53

Игнат Головатюк после победы на ЧБ: соревнования немножко скучноватые для меня после голландских

С кем будут играть белорусы в первом круге Australian Open-2020
18 января 2020 14:09

С кем будут играть белорусы в первом круге Australian Open-2020

Новый сезон работы «ПапаЗалов» стартовал в Минске
18 января 2020 13:57

Новый сезон работы «ПапаЗалов» стартовал в Минске