Три медали. Белорусские спортсмены отлично выступили в первый день Кубка Союза биатлонистов России

Новости Беларуси. Две гонки – три медали. Белорусские спортсмены отлично показали себя в первый день Кубка Союза биатлонистов России. В нашей копилке золото, серебро и бронза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Лещенко стала третьей в женском спринте. Она очень уверенно отработала на стрельбище, но была недостаточно быстра на дистанции. Тем не менее белоруска составила серьезную конкуренцию сильным российским биатлонисткам. Нельзя не отметить и Динару Алимбекову. Она долгое время шла в лидерах, но две ошибки на стойке позволили занять только четвертую позицию в финишном протоколе.

А открыли соревновательную программу мужчины. Они также состязались в спринте. Белорусам удалось сделать медальный дубль. Вне конкуренции был серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Антон Смольский. Наш биатлонист на двух огневых рубежах допустил один промах. Однако сумел отыграть осечку ногами. Один из лидеров мирового сезона, как всегда, был едва ли не самым быстрым на лыжне. Как итог, закономерное первое место. Второе время дня показал еще один наш спортсмен – Дмитрий Лазовский.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:

Вот, друзья, финиш. И мы видим тут Беларусь, друзья. Белая Русь ты моя. Белорусы обыгрывают россиян пока по полной программе. Вот это готовность!