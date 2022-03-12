Праздник для всех, кто любит хоккей. Команда Президента сыграла против сборной Витебской области

Новости Беларуси. На льду «Олимпик-Арены» продолжаются республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Сегодня полегче матч чуть-чуть». Михаил Грабовский открыл счет в игре против команды Витебской области. Подробности здесь.

12 марта меряются силами команды Президента и Витебской области. Хоккеисты из северного региона Беларуси пока в середине турнирной таблицы. Первой шайбы болельщикам не пришлось долго ждать. На третьей минуте счет открыл Михаил Грабовский. 30 секундами позже в воротах команды Витебской области оказалась вторая шайба авторства Павла Волчека. А на шестой минуте гол забил Александр Лукашенко. Во втором периоде глава государства также увеличил счет забитых шайб.

На льду игроки, которые в разное время блистали на мировых аренах. Праздник для всех, кто любит хоккей. Как трибуны встречали игроков на матче команд Президента и Витебской области – читайте здесь.