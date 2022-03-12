Новости Беларуси. Снова на пьедестале и снова лучший. Белорус Антон Смольский выиграл Кубок Союза биатлонистов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашему спортсмену не было равных в спринтерской гонке.

На двух огневых рубежах серебряный призер олимпийских игр в Пекине допустил только один промах. И на лыжне он показал фантастическую скорость. Никто из соперников и близко не смог зафиксировать такое же время. Как итог, закономерное первое место. Вторым финишировал другой белорус – Дмитрий Лазовский. Парни сделали хороший задел на будущее. 14 марта биатлонисты будут соревноваться в гонке преследования. Белорусы отправятся на дистанцию первыми.