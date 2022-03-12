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«Сегодня полегче матч чуть-чуть». Михаил Грабовский открыл счёт в игре против команды Витебской области

12 марта 2022 12:00
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Новости Беларуси. На льду «Олимпик-Арены» продолжаются республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня полегче матч чуть-чуть». Михаил Грабовский открыл счёт в игре против команды Витебской области-1

12 марта меряются силами команды Президента и Витебской области. Хоккеисты из северного региона Беларуси пока в середине турнирной таблицы. Первой шайбы болельщикам не пришлось долго ждать. На третьей минуте счет открыл Михаил Грабовский.

«Сегодня полегче матч чуть-чуть». Михаил Грабовский открыл счёт в игре против команды Витебской области-4

Михаил Грабовский, нападающий команды Президента Беларуси:
Сегодня полегче матч чуть-чуть, обычно здесь особенно первый период тяжело играть. Все бегают быстро очень, но сегодня команда в первом периоде немножко давала нам возможность играть.

Как трибуны встречали игроков на матче команд Президента и Витебской области – читайте здесь.

# Хоккей Беларуси # Михаил Грабовский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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