«Сегодня полегче матч чуть-чуть». Михаил Грабовский открыл счёт в игре против команды Витебской области

Новости Беларуси. На льду «Олимпик-Арены» продолжаются республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 марта меряются силами команды Президента и Витебской области. Хоккеисты из северного региона Беларуси пока в середине турнирной таблицы. Первой шайбы болельщикам не пришлось долго ждать. На третьей минуте счет открыл Михаил Грабовский.

Михаил Грабовский, нападающий команды Президента Беларуси:

Сегодня полегче матч чуть-чуть, обычно здесь особенно первый период тяжело играть. Все бегают быстро очень, но сегодня команда в первом периоде немножко давала нам возможность играть.