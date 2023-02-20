Прямой эфир

Три белоруски примут участие в крупном теннисном турнире в Дубае

20 февраля 2023 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Дубае начался крупный теннисный турнир категории 1 000. В основной сетке, матчи которой стартовали сегодня, примут участие три белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три белоруски примут участие в крупном теннисном турнире в Дубае-1

Две из них должны выйти на корт в первый же день. Это Виктория Азаренко и Александра Саснович. Последняя заявилась и в пару. И не безрезультатно. Саснович и китаянка Сюй Ифань в дебютном противостоянии отправили отдыхать представительниц Британии Дарт и Силву – 4:6, 6:1, 10:6. Следующие оппонентки белоруски и азиатки пока не определены.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Сюй Ифань # Хэрриет Дарт # Иден Силва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый глава ХК и впечатляющий ребрендинг. Собрали самые последние новости «Динамо-Минск» прямо на хоккейном матче
19 февраля 2023 19:10

Новый глава ХК и впечатляющий ребрендинг. Собрали самые последние новости «Динамо-Минск» прямо на хоккейном матче

Тренировки на Эльбрусе и медальные планы. Виктория Чайка и Владимир Чернов о белорусской пулевой стрельбе
19 февраля 2023 18:17

Тренировки на Эльбрусе и медальные планы. Виктория Чайка и Владимир Чернов о белорусской пулевой стрельбе

«Дети, которые справились с волнением, они рады». В Раубичах завершился «Снежный снайпер»
19 февраля 2023 14:22

«Дети, которые справились с волнением, они рады». В Раубичах завершился «Снежный снайпер»