Три белоруски примут участие в крупном теннисном турнире в Дубае

В Дубае начался крупный теннисный турнир категории 1 000. В основной сетке, матчи которой стартовали сегодня, примут участие три белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две из них должны выйти на корт в первый же день. Это Виктория Азаренко и Александра Саснович. Последняя заявилась и в пару. И не безрезультатно. Саснович и китаянка Сюй Ифань в дебютном противостоянии отправили отдыхать представительниц Британии Дарт и Силву – 4:6, 6:1, 10:6. Следующие оппонентки белоруски и азиатки пока не определены.