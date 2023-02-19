Новый глава ХК и впечатляющий ребрендинг. Собрали самые последние новости «Динамо-Минск» прямо на хоккейном матче

Новости Беларуси. Плавится лед в КХЛ. Белорусы всеми фибрами души пытаются ворваться в плей-офф, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Им активно помогают фанаты и функционеры. Пока шансы побороться за главный трофей есть, но московский «Спартак» дышит «зубрам» в спину. Да так, что пар идет. В субботу, 18 февраля, на «Минск-Арене» творилось что-то невероятное. Артем Шукалович побывал на очередной игре минского «Динамо», а также окунулся в ошеломительную атмосферу хоккейного праздника.

Артем Шукалович, корреспондент:

Минское «Динамо» умеет создавать яркое шоу. И субботний матч против «Торпедо» это доказал. Полностью заполненная «Минск-Арена» обеспечила столичному коллективу новый рекорд лиги по посещаемости. А зрители взамен смогли увидеть яркое шоу и обновленный бренд клуба – «Динамо-Джуниверс». Надо побеждать. Минское «Динамо» может не удержаться в плей-офф.

Именно так теперь будет называться детско-юношеская спортивная школа минской команды. Ребрендинг призван показать: «Динамо» готовит лучших юных хоккеистов, которые способны добиваться успехов не только на льду. Клубные функционеры понимают, как важно уделять внимание подготовке молодых спортсменов и отмечают, что работа в этой области продолжается.

Артем Каркоцкий, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Динамо-Минск»:

Мы как ведущая школа страны не можем стоять на месте, стараемся двигаться в ногу со временем. Конечно же, цель, чтобы дети прогрессировали не только как профессиональные атлеты. Чтобы они развивались личностно. В дальнейшей перспективе, долгосрочной, мы планируем открытие академии, чтобы ребята находились и играли и жили вместе.

Однако появление «Динамо-Джуниверс» не единственное изменение, которое произошло с клубом. Коллектив обзавелся обновленными логотипом, маскотом и формой игроков. С изображением молнии. И у этого тоже есть смысл.

Артем Каркоцкий:

Молния придает такой какой-то энергии. И я думаю, что молодому поколению как раз это близко, потому что время очень стремительно меняется. Оно очень быстро двигается вперед. Поэтому нужно быть как молния. И не отставать как минимум.

Евгений Владимирович, начальник пресс-службы ХК «Динамо-Минск»:

Наша школа является лучшей в стране среди всех годов рождения. Конечно же, наверное, молния отражает все те амбиции, которые преследует наше руководство клуба, школы. Вообще вся структура «Динамо», чтобы в будущем стремиться к еще более высоким целям. И я говорю не только о целях и амбициях школы, но и вообще всей страны. И говоря обо всем белорусском хоккее.

К слову, предшествовало анонсу нового бренда яркое шоу, подготовка к которому в минском «Динамо» началась задолго до дня Х. Сотрудники клуба подогревали интерес публики, которая буквально изнывала от любопытства, желая узнать, что же им покажут в субботу, 18 февраля. И теперь точно можно сказать – это принесло свои плоды. Свободных мест на родной для «зубров» арене не было. 15 086 человек – новый абсолютный рекорд КХЛ по посещаемости матчей.

Евгений Владимирович:

Мы уже и так, мне кажется, задали планку довольно высоко. И для нас сейчас самая главная задача – эту планку поддерживать. И, конечно же, предела совершенству не существует. Поэтому будем работать дальше, чтобы стараться снова и снова чем-то радостно удивлять наших болельщиков.

Помимо этого, нельзя не отметить тот факт, что наше «Динамо» – первая команда в истории лиги, которая анонсирует изменения, связанные со своим СДЮШОР на матче уровня КХЛ и при таком большом количестве зрителей.

Евгений Владимирович:

В нашей лиге еще не было ни одной такой презентации именно детской школы, самого ребрендинга. Поэтому все современные тренды и, будем говорить, логотипы, которые применены в новом брендбуке школы, конечно же, выводят наш детско-юношеский хоккей на более высокий уровень, на уровень КХЛ. И сейчас мы видим, насколько широкий отклик это берет у нашей публики. И естественно, в будущем это еще больше стимулирует приводить детей заниматься хоккеем.

Регулярный сезон походит к концу, и зрительская поддержка нашим хоккеистам сейчас нужна как никогда.

Артем Каркоцкий:

Когда трибуны полные, это заставляет двигаться вперед, дополнительная мотивация. И очень-очень приятно видеть, что трибуны заполнены, потому что это подчеркивает в очередной раз, что в Минске любят хоккей. На команду «Динамо-Минск» приезжают смотреть со всей страны.

Хочется немного сказать и об одном из главных хоккейных инфоповодов последнего времени в Беларуси. А именно о смене руководства минского «Динамо». Теперь управляет клубом Артем Каркоцкий. К слову, далеко не последнее лицо в СДЮШОР команды. Специалист уже освоился в новой для себя ответственной роли и с оптимизмом смотрит в будущее.

Артем Каркоцкий:

Работы стало больше, потому что я не мог сразу оставить школу. Стараюсь и там тоже успеть. Плотно общаюсь с менеджерами, тренерами, игроками команд, чтобы как можно быстрее вникнуть в процессы, которые здесь происходят. «Динамо-Минск» как минимум через год мы видим такими же зрелищными, таким же ярким, какими они являются и сейчас. Поэтому осталось только не отставать от заданного темпа, от заданных тенденций. И только подкреплять молодыми игроками.