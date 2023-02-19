«Дети, которые справились с волнением, они рады». В Раубичах завершился «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. Спорткомплекс «Раубичи» 19 февраля вновь стал эпицентром спортивной жизни. Здесь состоялся финал традиционного республиканского турнира для юных биатлонистов «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спорткомплекс «Раубичи» 19 февраля вновь стал эпицентром спортивной жизни. Здесь состоялся финал традиционного республиканского турнира для юных биатлонистов «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В заключительный день юноши и девушки соревновались в гонках с массовым стартом и в смешанных эстафетах. Сильнейших определяли в трех возрастных группах. Однако победа далеко не главное на этих состязаниях. Основная задача Президентского спортивного клуба – дать юным атлетам возможность почувствовать вкус серьезных соревнований.
Людмила Калинчик, многократный призер чемпионатов мира по биатлону:
Те дети, которые справились с волнением, они рады, довольны были. Я многих знаю детей, которые в прошлом году попадали на пьедестал, но, к сожалению, в этом году не все так удачно сложилось для них. В этом году они четвертые места занимали. Где-то я подходила, объясняла, что не нужно расстраиваться, нужно проанализировать эти провальные гонки и идти вперед с надеждой на то, что в следующем году все удастся и они попадут на высшую ступень пьедестала.
Завершали программу второго соревновательного дня миксты. В средней и старшей возрастной группах золото завоевала сборная Минска. Среди младших участников равных не было команде Минской области.
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