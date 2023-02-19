«Дети, которые справились с волнением, они рады». В Раубичах завершился «Снежный снайпер»

Людмила Калинчик, многократный призер чемпионатов мира по биатлону:

Те дети, которые справились с волнением, они рады, довольны были. Я многих знаю детей, которые в прошлом году попадали на пьедестал, но, к сожалению, в этом году не все так удачно сложилось для них. В этом году они четвертые места занимали. Где-то я подходила, объясняла, что не нужно расстраиваться, нужно проанализировать эти провальные гонки и идти вперед с надеждой на то, что в следующем году все удастся и они попадут на высшую ступень пьедестала.