Тренировки на Эльбрусе и медальные планы. Виктория Чайка и Владимир Чернов о белорусской пулевой стрельбе

Новости Беларуси. О медальных планах белорусских стрелков, важном в тренировках и психологии спортсменов поговорили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ с Викторией Чайкой и Владимиром Черновым.
Новости Беларуси. О медальных планах белорусских стрелков, важном в тренировках и психологии спортсменов поговорили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ с Викторией Чайкой и Владимиром Черновым.
Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Это совсем не те советские спортсмены, которые были раньше.
Юлия Силипицкая, СТВ:
А какая разница?
Виктория Чайка:
Нынешнюю молодежь очень сложно замотивировать. У меня реально в голове куча лабиринтов, потому что так, как было раньше: иди и делай, иди просто побеждай.
Юлия Силипицкая:
А что, такое в Советском Союзе было – иди и побеждай?
Виктория Чайка:
А как раньше было? Мы самые лучшие, мы первые, вперед.
Юлия Силипицкая:
Оно работало?
Виктория Чайка:
Оно работало, потому что люди были другие и время было другое.
Юлия Силипицкая:
И как вот замотивировать этого матерого?
Виктория Чайка:
А вот…
Юлия Силипицкая:
То есть механизмы из СССР уже не работают на них?
Виктория Чайка:
Нет конечно!
Юлия Силипицкая:
То есть деньги, деньги, Вова, деньги!
Владимир Чернов, победитель Открытого Кубка России по пулевой стрельбе:
Не сказал бы. Душа лежит к этому виду спорта.
Виктория Чайка:
А если бы не платили, лежала бы?
Владимир Чернов:
Мне нравится то, что я делаю. Если бы я работал на другой работе, я бы еще занимался.
Юлия Силипицкая:
А что в процессе самое интересное?
Владимир Чернов:
Когда у тебя происходит отличный выстрел, в самый центр, то от этого момента самое большое наслаждение.
Юлия Силипицкая:
Сейчас вот как подсядете на это наслаждение, так потом что с вами делать, если не будет наслаждения? Кстати, бывают нервные срывы у стрелков? Мне кажется, они такие флегматичные, что их вообще ничего не может взбудоражить.
Виктория Чайка:
Бывает, конечно. Когда спортсмен очень хорошо готов перед стартом, выходит и у него ничего не получается. Именно когда лучше всего готов, тогда и бывает, что не получается.
Юлия Силипицкая:
Слушайте, так у вас психология должна быть на первом месте в подготовке?
Владимир Чернов:
Она играет очень важную роль. В нашем виде спорта психология очень важна. В зрелом возрасте приходят такие самые высокие результаты.
Юлия Силипицкая:
То есть ты молодой или зрелый, интересно узнать? Сейчас это пик формы?
Владимир Чернов:
Это подъем.
Юлия Силипицкая:
Один из лучших сезонов?
Владимир Чернов:
Ну да. Я бы сказал, что один из лучших. Если мы говорим про 2023 год, то это недавнее выступление в Ижевске, в России. Там я стал первым.
Юлия Силипицкая:
Это я знаю. Ты психологически собрался или не готовился так сильно?
Виктория Чайка:
По моим ощущениям, Владимир не на пике формы.
Юлия Силипицкая:
У нас небольшая смена поколений произошла.
Виктория Чайка:
Да, у нас много молодежи. И, кстати, сложившаяся ситуация, может быть, как раз таки и помогает нам обратить внимание именно на этих деток.
Юлия Силипицкая:
Ничего себе ваши детки стреляют – в десяточку.
Виктория Чайка:
На самом деле, да. Сейчас молодое поколение 16-18 лет выходит на взрослый уровень. За ними еще и подрастают 15-16 лет дети. К ним не подходят те методы мотивации, которые работали на моем поколении. Даже Вова уже устарел.
Юлия Силипицкая:
А на что делаете акцент в основном? ОФП или специализация, или психология?
Виктория Чайка:
Все вместе. Работает система: тут и ОФП, и психологические методики, и работа на огневом рубеже с оружием.
Юлия Силипицкая:
Так результат малышей – это и есть результат этих совместных методик?
Виктория Чайка:
Конечно. Еще плюс то, что мы сейчас их подтягиваем к тренировкам с национальной командой, с основным составом.
Юлия Силипицкая:
А раньше такого не было?
Виктория Чайка:
Нет, не так, как в этом году. Особенно в преддверии II Игр стран СНГ. Мы сейчас прицельно уже готовим команду.
Юлия Силипицкая:
Задачи ставите?
Виктория Чайка:
Задачи поставлены, даже в медальном плане. У нас стоит план – пять медалей.
Юлия Силипицкая:
Любых разных или пять золотых?
Виктория Чайка:
Мы прописали просто пять.
Юлия Силипицкая:
Но у вас в голове?
Виктория Чайка:
У меня в голове больше.
Юлия Силипицкая:
В каких видах оружия это может произойти?
Виктория Чайка:
Пистолет, винтовка, малокалиберное, пневматическое оружие.
Юлия Силипицкая:
То есть везде?
Виктория Чайка:
Да. Мы еще хотим добавить упражнение – будет больше.
Юлия Силипицкая:
Какое упражнение?
Виктория Чайка:
Еще четыре командных вида хотим добавить.
Юлия Силипицкая:
А для чего команды?
Виктория Чайка:
Потому что мы там сильны.
Юлия Силипицкая:
Вова, ты стреляешь как лично, так и в микстах. И чаще всего миксты у тебя медально получаются. Это что, чувство плеча обязательно надо?
Владимир Чернов:
Тут помогает и твой напарник.
Юлия Силипицкая:
Как он тебе поможет, если ты сам стреляешь?
Владимир Чернов:
Ну да. Как бы у нас командные виды спорта – это своеобразная команда. Потому что ты все равно отвечаешь сам за себя. Но чуть-чуть, наверное, проще. Потому что ты понимаешь, что есть еще один человек, который тоже старается, как и ты. И в совокупности ты пытаешься не подвести своего напарника и работаешь.
Юлия Силипицкая:
А какой у него потенциал вообще?
Виктория Чайка:
Большой.
Юлия Силипицкая:
То есть может на Олимпийских играх взять смело медаль сейчас?
Виктория Чайка:
А почему нет?
Юлия Силипицкая:
А в чем и за счет чего? Вот ты чувствуешь свои силы – на Олимпийские игры?
Владимир Чернов:
Я бы сказал да. Я чувствую, что могу взять медаль на Олимпийских играх.
Виктория Чайка:
Технически он готов. Еще бы добавить немного уверенности, опыта.
Юлия Силипицкая:
Кстати, очень много стартов в России сейчас. Это хорошо с точки зрения практики. А что еще дают эти соревнования выездные?
Виктория Чайка:
Как раз уверенность в себе. Ребята приезжают, они понимают, что они соревнуются с сильнейшими спортсменами, не только России, но и мира. Потому что российская команда очень сильная. И, обыгрывая этих спортсменов, естественно, они получают ту уверенность в себе.
Юлия Силипицкая:
У тебя уже должно быть столько уверенности сейчас!
Владимир Чернов:
Конечно, накапливается уверенность. Когда ты побеждаешь, при этом побеждаешь одних из самых лучших спортсменов в мире, то уверенность появляется.
Юлия Силипицкая:
Насколько важно качество оружия? Или какая разница, из чего стрелять, главное – попасть? Закономерность результата и оружия сейчас в современном мире существует?
Владимир Чернов:
Конечно! Хорошее оружие всегда гарантирует хорошую стрельбу. И благодаря своей нынешней винтовке, которую предоставил мне Спортивный комитет Вооруженных Сил, я могу показывать высокий результат.
Юлия Силипицкая:
Только ему одному?
Виктория Чайка:
Есть оружие и боеприпасы, которые закупаются по линии Министерства спорта.
Юлия Силипицкая:
Отечественного производства?
Виктория Чайка:
Европейское производство. И вторая статья – это те средства, которые выделяет Спортивный клуб Вооруженных Сил.
Юлия Силипицкая:
Всего хватает или патронов маловато?
Виктория Чайка:
Еще есть запасы старые. Сейчас мы связались с китайским производителем уже, и будем пытаться закупать оттуда.
Юлия Силипицкая:
Виктория, если откроются ворота сейчас и Париж-2024 станет для нас выездным, реально, что белорусы ввяжутся в медальную гонку? Или все-таки лучше на 2028-й вот эти ребята?
Виктория Чайка:
Я думаю, что ввяжутся. Потому что у нас есть ряд спортсменов, которые показывают очень высокие результаты по-прежнему. Тем более что мы отслеживаем уровень результатов мировых.
Юлия Силипицкая:
Сейчас Европа будет?
Виктория Чайка:
Сейчас будет чемпионат Европы.
Юлия Силипицкая:
А у нас это параллельно будет Кубок Беларуси?
Виктория Чайка:
Да, второй этап Кубка.
Юлия Силипицкая:
Какие задачи у наших ребят на Кубке Беларуси? Я так понимаю, что это будет прицел на Европу?
Виктория Чайка:
Мы ориентируемся всегда на результаты, которые позволяют попасть в финал. И далее уже пытаемся сравнить финалы, хотя это не всегда получается. Главное – это квалификационный результат, который позволит потом бороться в финале.
Юлия Силипицкая:
Какой главный старт для тебя будет в этом сезоне?
Владимир Чернов:
Если нас никуда не допустят, то это чемпионат страны. И на нем собираемся показать лучший результат.
Юлия Силипицкая:
Ты о себе в третьем лице?
Виктория Чайка:
Вова за всю команду.
Юлия Силипицкая:
А какой для тебя лучший результат?
Владимир Чернов:
Для меня лучший результат технически – это 595.
Юлия Силипицкая:
Это в каком виде?
Владимир Чернов:
МВ-5. Это малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на расстоянии 50 метров.
Юлия Силипицкая:
Способен?
Виктория Чайка:
Да, конечно.
Юлия Силипицкая:
А сколько у нас таких способных?
Виктория Чайка:
Человек пять, шесть, семь.
Юлия Силипицкая:
Какие рычаги взаимодействия с ребятами?
Виктория Чайка:
Вначале все происходило очень сложно. Потому что, естественно, ты вводишь что-то новое.
Юлия Силипицкая:
А что для них было новое от вас, от Виктории Чайки?
Виктория Чайка:
Допустим, был сбор по ОФП в Кисловодске. Это были очень большие нагрузки, подъемы в горы в кроссовках по снегу.
Юлия Силипицкая:
Они говорили: зачем это надо?
Виктория Чайка:
Я думаю, что это очень мягко.
Владимир Чернов:
Да, я там был…
Юлия Силипицкая:
И как впечатления: в кроссовках на гору? Вам же не связали шнурки.
Владимир Чернов:
Очень интересно. Потому что мы взбирались на Эльбрус.
Юлия Силипицкая:
Так вы покоритель Эльбруса?
Владимир Чернов:
Ну почти.
Юлия Силипицкая:
Виктория, вы креативны в своих подготовках. Кстати, и что дал этот сбор на выходе?
Виктория Чайка:
Допустим, подняться там на высоту 2 500 метров в кроссовках по снегу. И когда спортсмен понимает: я это сделал, значит и на огневом рубеже я смогу. Было много стартов. Был и Открытый этап Кубка в России в Игнатово. Мы привезли около 26 медалей.
Юлия Силипицкая:
Это как раз таки после того сбора. Ну ладно, на Эльбрус забрались. А что будет дальше – Фудзияма следующая?
Виктория Чайка:
Мы не покорили одну точку в Кисловодске.
Юлия Силипицкая:
А, вы вернетесь?
Виктория Чайка:
Да, мы должны вернуться.
Юлия Силипицкая:
Внутренняя конкуренция, которая создалась буквально недавно в нашей команде. Я говорю и о юниорах, и о молодежке, и о взрослых. Насколько она нужна? Или есть переборы, когда не надо такой большой конкуренции?
Виктория Чайка:
Я бы не сказала, что она очень большая. Она оптимальная. И она очень хороша именно для состоявшихся стрелков.
Юлия Силипицкая:
Тебе нужна конкуренция этих малых, не давит?
Владимир Чернов:
Конечно, конкуренция нужна. Если никто не будет поджимать, то ты будешь ослабляться. А если будешь ослабляться, значит не будет никакого роста.
Юлия Силипицкая:
Последний вопрос: цели и задачи на этот сезон.
Виктория Чайка:
Подняться в квалификационных результатах. Мы равняемся именно на мировые результаты. Уходим на то, чтобы качество медалей повысилось. Чтобы это была не просто золотая медаль, но еще и высокий квалификационный результат.
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