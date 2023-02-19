Тренировки на Эльбрусе и медальные планы. Виктория Чайка и Владимир Чернов о белорусской пулевой стрельбе

Новости Беларуси. О медальных планах белорусских стрелков, важном в тренировках и психологии спортсменов поговорили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ с Викторией Чайкой и Владимиром Черновым. Как мотивируют белорусских стрелков?

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Это совсем не те советские спортсмены, которые были раньше. Юлия Силипицкая, СТВ:

А какая разница? Виктория Чайка:

Нынешнюю молодежь очень сложно замотивировать. У меня реально в голове куча лабиринтов, потому что так, как было раньше: иди и делай, иди просто побеждай. Юлия Силипицкая:

А что, такое в Советском Союзе было – иди и побеждай? Виктория Чайка:

А как раньше было? Мы самые лучшие, мы первые, вперед.

Юлия Силипицкая:

Оно работало? Виктория Чайка:

Оно работало, потому что люди были другие и время было другое. Юлия Силипицкая:

И как вот замотивировать этого матерого? Виктория Чайка:

А вот… Юлия Силипицкая:

То есть механизмы из СССР уже не работают на них? Виктория Чайка:

Нет конечно! Юлия Силипицкая:

То есть деньги, деньги, Вова, деньги!

Владимир Чернов, победитель Открытого Кубка России по пулевой стрельбе:

Не сказал бы. Душа лежит к этому виду спорта. Виктория Чайка:

А если бы не платили, лежала бы? Владимир Чернов:

Мне нравится то, что я делаю. Если бы я работал на другой работе, я бы еще занимался. Юлия Силипицкая:

А что в процессе самое интересное? Владимир Чернов:

Когда у тебя происходит отличный выстрел, в самый центр, то от этого момента самое большое наслаждение. Юлия Силипицкая:

Сейчас вот как подсядете на это наслаждение, так потом что с вами делать, если не будет наслаждения? Кстати, бывают нервные срывы у стрелков? Мне кажется, они такие флегматичные, что их вообще ничего не может взбудоражить. Психология – самое важное в тренировках?

Виктория Чайка:

Бывает, конечно. Когда спортсмен очень хорошо готов перед стартом, выходит и у него ничего не получается. Именно когда лучше всего готов, тогда и бывает, что не получается. Юлия Силипицкая:

Слушайте, так у вас психология должна быть на первом месте в подготовке? Владимир Чернов:

Она играет очень важную роль. В нашем виде спорта психология очень важна. В зрелом возрасте приходят такие самые высокие результаты. Юлия Силипицкая:

То есть ты молодой или зрелый, интересно узнать? Сейчас это пик формы?

Владимир Чернов:

Это подъем. Юлия Силипицкая:

Один из лучших сезонов? Владимир Чернов:

Ну да. Я бы сказал, что один из лучших. Если мы говорим про 2023 год, то это недавнее выступление в Ижевске, в России. Там я стал первым. Юлия Силипицкая:

Это я знаю. Ты психологически собрался или не готовился так сильно? Виктория Чайка:

По моим ощущениям, Владимир не на пике формы. Как готовятся молодые спортсмены?

Юлия Силипицкая:

У нас небольшая смена поколений произошла. Виктория Чайка:

Да, у нас много молодежи. И, кстати, сложившаяся ситуация, может быть, как раз таки и помогает нам обратить внимание именно на этих деток. Юлия Силипицкая:

Ничего себе ваши детки стреляют – в десяточку. Виктория Чайка:

На самом деле, да. Сейчас молодое поколение 16-18 лет выходит на взрослый уровень. За ними еще и подрастают 15-16 лет дети. К ним не подходят те методы мотивации, которые работали на моем поколении. Даже Вова уже устарел. Юлия Силипицкая:

А на что делаете акцент в основном? ОФП или специализация, или психология? Виктория Чайка:

Все вместе. Работает система: тут и ОФП, и психологические методики, и работа на огневом рубеже с оружием. Юлия Силипицкая:

Так результат малышей – это и есть результат этих совместных методик? Виктория Чайка:

Конечно. Еще плюс то, что мы сейчас их подтягиваем к тренировкам с национальной командой, с основным составом. Юлия Силипицкая:

А раньше такого не было? Планы стрелков на II Игры стран СНГ – пять медалей

Виктория Чайка:

Нет, не так, как в этом году. Особенно в преддверии II Игр стран СНГ. Мы сейчас прицельно уже готовим команду. Юлия Силипицкая:

Задачи ставите? Виктория Чайка:

Задачи поставлены, даже в медальном плане. У нас стоит план – пять медалей. Юлия Силипицкая:

Любых разных или пять золотых? Виктория Чайка:

Мы прописали просто пять. Юлия Силипицкая:

Но у вас в голове? Виктория Чайка:

У меня в голове больше.

Юлия Силипицкая:

В каких видах оружия это может произойти? Виктория Чайка:

Пистолет, винтовка, малокалиберное, пневматическое оружие. Юлия Силипицкая:

То есть везде? Виктория Чайка:

Да. Мы еще хотим добавить упражнение – будет больше. Юлия Силипицкая:

Какое упражнение? Виктория Чайка:

Еще четыре командных вида хотим добавить. Как устроены команды в спортивной стрельбе?

Юлия Силипицкая:

А для чего команды? Виктория Чайка:

Потому что мы там сильны. Юлия Силипицкая:

Вова, ты стреляешь как лично, так и в микстах. И чаще всего миксты у тебя медально получаются. Это что, чувство плеча обязательно надо? Владимир Чернов:

Тут помогает и твой напарник. Юлия Силипицкая:

Как он тебе поможет, если ты сам стреляешь? Владимир Чернов:

Ну да. Как бы у нас командные виды спорта – это своеобразная команда. Потому что ты все равно отвечаешь сам за себя. Но чуть-чуть, наверное, проще. Потому что ты понимаешь, что есть еще один человек, который тоже старается, как и ты. И в совокупности ты пытаешься не подвести своего напарника и работаешь. Могут ли белорусские стрелки взять медали на ОИ?

Юлия Силипицкая:

А какой у него потенциал вообще? Виктория Чайка:

Большой. Юлия Силипицкая:

То есть может на Олимпийских играх взять смело медаль сейчас? Виктория Чайка:

А почему нет? Юлия Силипицкая:

А в чем и за счет чего? Вот ты чувствуешь свои силы – на Олимпийские игры?

Владимир Чернов:

Я бы сказал да. Я чувствую, что могу взять медаль на Олимпийских играх. Виктория Чайка:

Технически он готов. Еще бы добавить немного уверенности, опыта. Юлия Силипицкая:

Кстати, очень много стартов в России сейчас. Это хорошо с точки зрения практики. А что еще дают эти соревнования выездные? Виктория Чайка:

Как раз уверенность в себе. Ребята приезжают, они понимают, что они соревнуются с сильнейшими спортсменами, не только России, но и мира. Потому что российская команда очень сильная. И, обыгрывая этих спортсменов, естественно, они получают ту уверенность в себе. Юлия Силипицкая:

У тебя уже должно быть столько уверенности сейчас! Владимир Чернов:

Конечно, накапливается уверенность. Когда ты побеждаешь, при этом побеждаешь одних из самых лучших спортсменов в мире, то уверенность появляется. Зависят ли результаты от качества оружия?

Юлия Силипицкая:

Насколько важно качество оружия? Или какая разница, из чего стрелять, главное – попасть? Закономерность результата и оружия сейчас в современном мире существует? Владимир Чернов:

Конечно! Хорошее оружие всегда гарантирует хорошую стрельбу. И благодаря своей нынешней винтовке, которую предоставил мне Спортивный комитет Вооруженных Сил, я могу показывать высокий результат. Юлия Силипицкая:

Только ему одному? Виктория Чайка:

Есть оружие и боеприпасы, которые закупаются по линии Министерства спорта. Юлия Силипицкая:

Отечественного производства? Виктория Чайка:

Европейское производство. И вторая статья – это те средства, которые выделяет Спортивный клуб Вооруженных Сил. Юлия Силипицкая:

Всего хватает или патронов маловато? Виктория Чайка:

Еще есть запасы старые. Сейчас мы связались с китайским производителем уже, и будем пытаться закупать оттуда. Какой старт в 2023-м для стрелков главный?

Юлия Силипицкая:

Виктория, если откроются ворота сейчас и Париж-2024 станет для нас выездным, реально, что белорусы ввяжутся в медальную гонку? Или все-таки лучше на 2028-й вот эти ребята? Виктория Чайка:

Я думаю, что ввяжутся. Потому что у нас есть ряд спортсменов, которые показывают очень высокие результаты по-прежнему. Тем более что мы отслеживаем уровень результатов мировых. Юлия Силипицкая:

Сейчас Европа будет? Виктория Чайка:

Сейчас будет чемпионат Европы. Юлия Силипицкая:

А у нас это параллельно будет Кубок Беларуси? Виктория Чайка:

Да, второй этап Кубка. Юлия Силипицкая:

Какие задачи у наших ребят на Кубке Беларуси? Я так понимаю, что это будет прицел на Европу?

Виктория Чайка:

Мы ориентируемся всегда на результаты, которые позволяют попасть в финал. И далее уже пытаемся сравнить финалы, хотя это не всегда получается. Главное – это квалификационный результат, который позволит потом бороться в финале. Юлия Силипицкая:

Какой главный старт для тебя будет в этом сезоне? Владимир Чернов:

Если нас никуда не допустят, то это чемпионат страны. И на нем собираемся показать лучший результат. Юлия Силипицкая:

Ты о себе в третьем лице? Виктория Чайка:

Вова за всю команду. Юлия Силипицкая:

А какой для тебя лучший результат? Владимир Чернов:

Для меня лучший результат технически – это 595.

Юлия Силипицкая:

Это в каком виде? Владимир Чернов:

МВ-5. Это малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на расстоянии 50 метров. Юлия Силипицкая:

Способен? Виктория Чайка:

Да, конечно. Юлия Силипицкая:

А сколько у нас таких способных? Виктория Чайка:

Человек пять, шесть, семь. «Я это сделал, значит и на огневом рубеже я смогу». Зачем стрелкам тренировки на Эльбрусе? Юлия Силипицкая:

Какие рычаги взаимодействия с ребятами?

Виктория Чайка:

Вначале все происходило очень сложно. Потому что, естественно, ты вводишь что-то новое. Юлия Силипицкая:

А что для них было новое от вас, от Виктории Чайки? Виктория Чайка:

Допустим, был сбор по ОФП в Кисловодске. Это были очень большие нагрузки, подъемы в горы в кроссовках по снегу. Юлия Силипицкая:

Они говорили: зачем это надо? Виктория Чайка:

Я думаю, что это очень мягко. Владимир Чернов:

Да, я там был… Юлия Силипицкая:

И как впечатления: в кроссовках на гору? Вам же не связали шнурки. Владимир Чернов:

Очень интересно. Потому что мы взбирались на Эльбрус. Юлия Силипицкая:

Так вы покоритель Эльбруса? Владимир Чернов:

Ну почти.

Юлия Силипицкая:

Виктория, вы креативны в своих подготовках. Кстати, и что дал этот сбор на выходе? Виктория Чайка:

Допустим, подняться там на высоту 2 500 метров в кроссовках по снегу. И когда спортсмен понимает: я это сделал, значит и на огневом рубеже я смогу. Было много стартов. Был и Открытый этап Кубка в России в Игнатово. Мы привезли около 26 медалей. Юлия Силипицкая:

Это как раз таки после того сбора. Ну ладно, на Эльбрус забрались. А что будет дальше – Фудзияма следующая? Виктория Чайка:

Мы не покорили одну точку в Кисловодске. Юлия Силипицкая:

А, вы вернетесь? Виктория Чайка:

Да, мы должны вернуться. Юлия Силипицкая:

Внутренняя конкуренция, которая создалась буквально недавно в нашей команде. Я говорю и о юниорах, и о молодежке, и о взрослых. Насколько она нужна? Или есть переборы, когда не надо такой большой конкуренции?